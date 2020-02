Spotify meldet doppelt so viele zahlende Nutzer wie Apple Music

Spotify hat jetzt doppelt so viele zahlende Kunden wie Apple Music: Damit bleibt der Musikdienst aus Schweden nach wie vor unangefochten die Nummer eins auf dem Streamingmarkt. Hinter Spotify und Apple hat sich Amazon Music Unlimited auf dem dritten Platz festgesetzt.

Für Spotify lief es auf den ersten Blick zuletzt hervorragend: Das Unternehmen konnte seine Abonnentenzahlen im letzten Quartal 2019 um satte 29% im Vergleich zum Vorjahreszeitraum ausbauen, das teilte das Unternehmen im Rahmen der Veröffentlichung der aktuellen Quartalszahlen mit. Damit hat Spotify nun 124 Millionen Premium-Kunden, das sind mithin zahlende Nutzer von Spotify. Der Abstand zu Apple bleibt somit gewaltig, Apple Music hatte zuletzt rund 60 Millionen Nutzer vermeldet.

Spotify wächst durch aggressive Werbung und Podcasts

Auf den zweiten Blick sehen die Zahlen nicht mehr ganz so fantastisch aus, w ein auch am soliden Wachstum nicht zu rütteln ist. Doch dieses Wachstum wurde Agentureinschätzungen vor allem durch aggressive Werbung erzielt, die Geld kostet, sowie durch attraktive Discount-Angebote, die Premium-Abos zu günstigeren Preisen beinhaltete, was die Bilanz ebenfalls belastet. Zudem hat Spotify viel Geld in die Hand genommen, um sein Podcast-Angebot auszubauen, es mit weiteren Eigenproduktionen aufzuwerten. Podcasts, das zeigte sich in den letzten Quartalen, sind für viele Nutzer ein Grund, Spotify fortgesetzt zu verwenden. Auch für die Zukunft sind hier weitere Zukäufe geplant.

Somit bleibt weiter abzuwarten, wie nachhaltig das Geschäftsmodell von Spotify tatsächlich ist. Hinter Spotify und Apple Music ist inzwischen Amazon Music Unlimited die feste Nummer drei beim weltweiten Musikstreaming.

Artikel bewerten

Ähnliche Beiträge

0 SHARES Facebook Twitter