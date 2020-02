Vor Jahreshauptversammlung: Apple schickt Nachricht an Besucher wegen Corona-Virus

Die jährliche Hauptversammlung von Apple findet heute im Apple Park statt. Den Besuchern der Veranstaltung, die das Steve Jobs-Theater aufsuchen werden, hat Apple im Vorfeld aber noch eine deutliche Warnung mit auf den Weg gegeben. Gegenstand ist der Corona-Virus, der sich aktuell rasch in China ausbreitet. Besucher, die sich zuletzt in China aufgehalten haben, weist Apple auf die verpflichtende Quarantäne hin.

