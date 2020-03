Apple veröffentlicht iOS 13.4 und iPadOS 13.4 für alle Nutzer

Apple hat gerade eben iOS 13.4 und iPadOS 13.4 für alle Nutzer veröffentlicht. Das Update bringt unter anderem Neuerungen bei CarPlay und neue Animojis. Auch kommt endlich die iCloud-Freigabe für Ordner.

Apple hat heute Abend wie zuvor angekündigt das Update auf iOS 13.4 und iPadOS 13.4 für alle Nutzer veröffentlicht. Die Aktualisierung kann ab sofort geladen und installiert werden, allerdings wird sie in Wellen verteilt und so kann es im Einzelfall etwas dauern, bis alle Nutzer das Update angezeigt bekommen.

Neu ist unter anderem der Trackpad-Support, der vor allem am iPad von Vorteil ist. Weiterhin neu ist iCloud-Sharing, mit dem Nutzer Ordner in ihrem iCloud Drive freigeben können.

Apple hat überdies auch neue Animojis eingefügt. Nachfolgend die vollständig Liste der Neuerungen.

Mit iOS 13.4 erhältst du neue Memoji-Sticker und die iCloud Drive-Ordnerfreigabe in der App „Dateien“. Dieses Update enthält zudem Fehlerbehebungen und Verbesserungen.

Memoji

• Neun neue Memoji-Sticker, darunter „Lächelndes Gesicht mit Herzen“, „Zusammengepresste Hände“ und „Party-Gesicht“

Dateien

• iCloud Drive-Ordnerfreigabe in der App „Dateien“

• Optionen zum Beschränken des Zugriffs ausschließlich auf Personen, die du ausdrücklich eingeladen hast, oder zum Erlauben des Zugriffs für alle Personen, die über einen Link zum Ordner verfügen

• Zugriffsrechte zum Auswählen, wer Änderungen vornehmen und Dateien hochladen darf beziehungsweise wer nur lesen und Dateien herunterladen darf

Mail

• Stets sichtbare Steuerelemente zum Löschen, Verschieben, Beantworten oder Verfassen einer Nachricht in der Konversationsdarstellung

• Antworten auf verschlüsselte E-Mails werden automatisch verschlüsselt, wenn S/MIME konfiguriert ist

App Store mit Apple Arcade

• Unterstützung für universalen Kauf ermöglicht die Nutzung einmal gekaufter, teilnehmender Apps auf iPhone, iPod touch, iPad, Mac und Apple TV

• Anzeige zuletzt gespielter Arcade-Spiele im Arcade-Tab, um auf dem iPhone, iPod touch, iPad, Mac und Apple TV weiterspielen zu können

• Listendarstellung für „Alle Spiele anzeigen“

CarPlay

• Unterstützung für Navigations-Apps von Drittanbietern für das CarPlay Dashboard

• Anzeige von Informationen während eines Anrufs auf dem CarPlay Dashboard

Erweiterte Realität

• AR-Übersicht unterstützt die Audiowiedergabe in USDZ-Dateien

Tastatur

• Unterstützung für Eingabevorschläge in Arabisch

Dieses Update enthält zudem Fehlerbehebungen und Verbesserungen. Dieses Update:

• Fügt eine Anzeige in der Statusleiste hinzu, wenn die VPN-Verbindung auf iPhone-Modellen mit Komplettbildschirm-Displays getrennt wird

• Korrigiert ein Problem in der App „Kamera“, bei dem der Sucher nach dem Start möglicherweise als schwarzer Bildschirm angezeigt wird

• Behebt ein Problem, bei dem die App „Fotos“ übermäßig viel Speicherplatz zu belegen scheint

• Löst ein Problem in der App „Fotos“, das möglicherweise das Teilen eines Bilds mit der App „Nachrichten“ verhindert, wenn iMessage deaktiviert ist

• Korrigiert ein Problem in Mail, bei dem Nachrichten womöglich nicht in der richtigen Reihenfolge erscheinen

• Behebt ein Problem in Mail, bei dem die Konversationsliste eventuell leere Zeilen anzeigt

• Löst ein Problem, bei dem Mail abstürzen kann, wenn in der Übersicht auf die Taste „Teilen“ getippt wird

• Korrigiert ein Problem in „Einstellungen“, bei dem mobile Daten fälschlicherweise als deaktiviert angezeigt werden können

• Behebt ein Problem in Safari, bei dem Webseiten nicht invertiert dargestellt werden, wenn sowohl der Dunkelmodus als auch „Umkehren – Intelligent“ aktiviert sind

• Löst ein Problem, bei dem aus Webinhalten kopierter Text beim Einsetzen möglicherweise nicht sichtbar ist, wenn der Dunkelmodus aktiviert ist

• Korrigiert ein Problem in Safari, bei dem CAPTCHA-Kacheln fehlerhaft angezeigt werden können

• Behebt ein Problem, bei dem die App „Erinnerungen“ eventuell keine neuen Mitteilungen für eine überfällige, wiederkehrende Erinnerung ausgibt, bis diese als „erledigt“ markiert wird

• Löst ein Problem, bei dem die App „Erinnerungen“ möglicherweise Mitteilungen für erledigte Erinnerungen sendet

• Korrigiert ein Problem, bei dem iCloud Drive auch ohne Anmeldung in Pages, Numbers und Keynote verfügbar zu sein scheint

• Behebt ein Problem in Apple Music, bei dem Musikvideos unter Umständen nicht in hoher Qualität gestreamt werden

• Löst ein Problem, bei dem in bestimmten Fahrzeugen die CarPlay-Verbindung verloren geht

• Korrigiert ein Problem in CarPlay, bei dem die Darstellung in der App „Karten“ unter Umständen kurz aus dem aktuellen Bereich verschwindet

• Behebt ein Problem in der App „Home“, bei dem durch Tippen auf eine Aktivitätsmitteilung von einer Sicherheitskamera eine andere Aufnahme geöffnet werden kann

• Löst ein Problem, bei dem die Kurzbefehle möglicherweise nicht erscheinen, wenn von einem Bildschirmfoto aus auf das Menü „Teilen“ getippt wird

• Verbessert die birmanische Tastatur so, dass Interpunktionszeichen jetzt über Zahlen und Symbole zugänglich sind

