Corona-Virus: Apple verschickt Care-Pakete mit Nahrung und Desinfektionsmittel an Mitarbeiter in China

Apple verschickt Pakete mit Lebensmitteln und Desinfektionsmittel an Mitarbeiter, die derzeit aufgrund der Ausbreitung des Corona-Virus in China festsitzen. Die Sendungen enthalten auch ein iPad. Das Unternehmen betont in einem beiliegenden Brief seine Sorge um die Gesundheit der Beschäftigten.

Apple hat verschiedenen Mitarbeitern, die sich aktuell noch in der chinesischen Provinzhauptstadt Wuhan aufhalten, Care-Pakete geschickt. Auch Beschäftigte in anderen Städten in der Provinz Hubei erhielten entsprechende Sendungen von ihrem Arbeitgeber, über die sie sich in Beiträgen in chinesischen sozialen Medien ausgesprochen dankbar zeigten. Die Provinz Hubei und ihre mehrere Millionen Einwohner zählende Hauptstadt sind in China am meisten von dem um sich greifenden Corona-Virus betroffen und wurden von den chinesischen Behörden mit entsprechend energischen Maßnahmen zur Eindämmung des Virus belegt. Bürger aus Hubei dürfen teilweise nicht in andere Landesteile reisen, es sind Ausgangssperren verhängt worden. Aus diesem Grund steht auch die Produktion in vielen Fabriken in der Region still.

Sendungen enthalten Desinfektionsmittel und Essen

Apple hat den Care-Paketen an Mitarbeiter, die derzeit in der Provinz Hubei festsitzen, unter anderem Desinfektionsmittel beigelegt. Auch enthalten die Pakete lange haltbare Lebensmittel. Darüber hinaus liegt den Sendungen ein iPad bei, damit können Mitarbeiter etwa Teile ihrer Arbeit auch von Zuhause oder vom Hotel aus erledigen. In einem beiliegenden Begleitschreiben unterstreicht Apple seine Sorge um das gesundheitliche Wohl der Mitarbeiter. Das Unternehmen hatte bereits vor knapp zwei Wochen eine Gewinnwarnung herausgegeben und seine Umsatzerwartungen für das laufende Quartal kassiert. Ein aktualisierter Ausblick ist seither nicht vorgelegt worden.

