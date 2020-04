APFELLIKE-GEWINNSPIEL: Apple Watch Series 5 gewinnen!

Auch dieses Jahr veranstalten wir im Rahmen von Ostern hier auf Apfellike.com ein Gewinnspiel für euch. Und in alter Tradition haben wir uns dafür einen coolen Partner gesucht. Dieses Mal danken wir Rhinoshield für ihre Unterstützung bei dieser Aktion. Und wir lassen uns beim Gewinn nicht lumpen: Wir verlosen eine brandneue Apple Watch Series 5 in der Sport-Edition und in eurer Farb- und Größenwahl. Wie ihr gewinnen könnt? Das erfahrt ihr jetzt! In diesem Sinne: Frohe Ostern! 😉

Danke an Rhinoshield!

Wir danken zunächst Rhinoshield, ohne die ein solches Gewinnspiel kaum möglich wäre. Die Kollegen produzieren Premium-Cases für iPhone und Apple Watch, neben etlichen coolen Zubehörartikeln wie spezielle Kabel und Kameraobjektive fürs iPhone! Speziell Rhinoshields CrashGuard-Produkte, die Apple Watch und iPhone beinahe unzerstörbar machen sollen, machten die Firma bekannt für ihre außerordentliche Qualität. Beim Gewinnspiel legt Rhinoshield deshalb eine CrashGuard-Case eurer Wahl oben drauf!

Für die Vielfalt an hochwertigen Produkten besucht einfach unten zu ihren Shop:

Wir haben diese Woche bereits einige Cases von Rhinoshield getestet:

Folgt Rhinoshield auch gerne auf ihren Social-Media-Kanälen:

So könnt ihr die Apple Watch S5 gewinnen

Ihr kennt uns: Wir mögen kein Teilen, Liken oder dumme Aufforderungen. Auch wenn ihr das Gewinnspiel gerne auf Social-Media teilen dürft, ist es keine Bedingung. Alles, das ihr tun müsst, ist hier einen Kommentar zu hinterlassen (mit gültiger E-Mail-Adresse). Ihr könnt den anderen Lesern frohe Ostern wünschen, ein Danke an Rhinoshield sagen oder einmal schreiben: Von wo lest ihr uns eigentlich? Oder warum lest ihr uns? Und hört ihr eigentlich schon den Apfelplausch-Podcast? Würde uns sehr interessieren! 😉

Das Gewinnspiel läuft noch bis zum 18. April um kurz vor zwölf Uhr, der Gewinner wird später hier im Artikel bekanntgegeben.

Zu gewinnen : 1x Apple Watch Series 5 Sport (ihr könnt die Farbe und Größe wählen) + Rhinoshield CrashGuard

: 1x Apple Watch Series 5 Sport (ihr könnt die Farbe und Größe wählen) + Rhinoshield CrashGuard Teilnahme* : netter Kommentar unter diesem Artikel

: netter Kommentar unter diesem Artikel Läuft ab : jetzt

: jetzt Endet am : 18. April 2019 23:59 Uhr

: 18. April 2019 23:59 Uhr Ziehung: Ein Kommentar (App/Website) auf Apfellike oder der Partnerseiten Apfelpage oder Apfelnews

Vielen Dank nochmals an Rhinoshield für die umfassende Unterstützung bei diesem Gewinnspiel. Schaut gerne mal bei ihnen im Shop vorbei:

In diesem Sinne: Viel Glück beim Teilnehmen und frohe Osterfeiertage allen Lesern und Leserinnen! 🙂

Eure Apfellike-Redaktion

*Teilnahmebedingungen: Für die Teilnahme müsst ihr eine funktionierende Mail-Adresse angeben. Doppelte Teilnahmen sowie der Rechtsweg sind ausgeschlossen. Doppelte Teilnahmen werden direkt disqualifiziert. Alle Mitarbeiter und Freunde von Mitarbeitern der WakeUp Media GbR sind zudem ausgeschlossen vom Gewinnspiel.

