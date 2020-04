Erst mit iOS 15? Homescreen-Widgets kommen mit Pech doch später

iOS 14 bringt mit etwas Pech doch keine Widgets auf den Homescreen. Die Neuerung, die kürzlich aus dem frühen Code von iOS 14 hervorleuchtete, wird möglicherweise erst in der übernächsten Version von iOS verfügbar sein – was schade wäre.

Endlich deutete sich ein Feature in iOS an, auf das Nutzer des iPhone schon seit Jahren warten müssen. iOS 14 sollte erstmals frei auf dem Homescreen verschiebbare Widgets bringen, die etwa den Platz von zwei, drei oder vier App-Icons einnehmen könnten, Apfellike.com berichtete. Auf diese Neuerung hatten Bestandteile des Codes einer frühen Version von iOS 14 hingewiesen, doch nun hat sich der Leaker Jon Prosser entschlossen, Wasser in den Wein zu gießen.

What I’ve been told about widgets in iOS 14:

No current internal builds actually feature home-screen widgets, nor is there a feature flag for engineers.

BUT

– Apple has been working on this

– Third-party widgets in Control Center also an option

Probably more for iOS 15. pic.twitter.com/gfB3N5Ya7F

— Jon Prosser (@jon_prosser) April 10, 2020