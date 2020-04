iOS 14: Kommen endlich frei verschiebbare Homescreen-Widgets?

iOS 13 bekommt vielleicht endlich ein Feature, das Nutzer sich schon seit Jahren wünschen: Echte Widgets, die sich auf dem Homescreen frei platzieren lassen können. Was unter Android seit Jahren selbstverständlich ist, wäre am iPhone eine Sensation.

Apple bringt in iOS 14 womöglich endlich ein Feature, das sich viele Nutzer schon seit Jahren gewünscht haben: Das kommende Update soll Widgets auf den Homescreen bringen, das deuten Funde an, die unter anderem von 9to5Mac im Code von iOS 14 gemacht wurden, der seit einiger Zeit in einer frühen Version vorliegt.

Diese Widgets sollen frei auf dem Homescreen platziert werden können, so wie man es heute mit App-Icons macht. Unter Android ist dieses Feature schon lange selbstverständlich, am iPhone hat sich jedoch am Raster des Homescreens seit Jahren nichts geändert und die Widgets fristen hier ihr Dasein in der Mitteilungszentrale.

Auch Neuerungen bei Hintergrundbildern sollen kommen

Dass sich Änderungen am Homescreen andeuten, zeigte sich bereits vor Wochen, als bekannt wurde, dass Apple wohl eine neue Seite bringen wird, auf der iOS 14 alle installierten Apps sammelt, Apfellike.com berichtete – auch dies ein lange bekanntes Android-Feature, das dort in einer etwas anderen Form realisiert wird.

Weiterhin sind Screenshots aufgetaucht, die eine Neuerung bei den Hintergrundbildern zeigen. Die Bilder der Nutzer sollen künftig in sogenannten „Collections“ gesammelt und schneller durchsucht werden. Außerdem kann der Nutzer verschiedene Arten auswählen, wie die gewählten Bilder auf dem Homescreen dargestellt werden sollen.

iOs 14 wird wohl eine ganze Reihe Neuerungen bringen, die schon jetzt bekannt sind, hier, hier und hier lest ihr mehr.

Artikel bewerten

Ähnliche Beiträge

0 SHARES Facebook Twitter