Leak: iOS 14 mit neuer HomeScreen-Seite für alle Apps

Der HomeScreen unter iOS 14 wird wohl eine Neuerung aufweisen: Hinzu kommt eine neue Seite, auf der alle Apps aufgelistet sind, die der Nutzer installiert hat. Diese Apps kann er dann auch nach verschiedenen Kriterien sortieren. Findet ihr diese Neuerung gut?

Apple wird wohl unter iOS 14 am HomeScreen Hand anlegen. Neuerungen hier sind eher selten, Apple hat den HomeScreen von iOS am iPhone in den letzten Jahren kaum verändert, sehr zum Leidwesen vieler Kunden. Nun aber soll eine neue Seite hinzukommen. Sie bietet eine Darstellung, die Nutzer von Android-Smartphones schon lange kennen.

Wie nun von den Redakteuren von 9to5Mac entdeckt wurde, die Einblick in einige Passagen des Codes einer frühen Version von iOS 14 hatten, wird das neue iOS eine zusätzliche Seite auf dem HomeScreen besitzen, die alle Apps auflistet, die der Nutzer auf seinem iPhone oder iPad installiert hat. Diese Apps kann er mit Blick auf die zuletzt geöffneten Apps sortieren, er kann sich aber auch die Apps mit ungelesenen Benachrichtigungen zuerst anzeigen lassen. Schließlich wird es noch smarte Empfehlungen von Siri geben, die dem Nutzer Apps vorschlagen soll, die er als nächstes benötigen könnte, wie gut das klappt, bleibt einstweilen noch abzuwarten. iOS 14 wird wohl in einer ersten Version für Entwickler im Sommer verfügbar sein, die finale Fassung erscheint im Herbst.

Was sagt ihr zu dieser neuen Funktion, eine gute Idee von Apple? Teilt eure Meinung!

