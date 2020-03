tvOS 13.4 Beta 5 ist für Entwickler verfügbar

tvOS 13.4 Beta 5 ist ab sofort für Entwickler v verfügbar. Diese neue Beta wird von Apple eine Woche nach der Freigabe von tvOS 13.4 Beta 4 freigegeben. Mit dem Update auf tvOS 13.4 wird Apple die universellen Käufe auch auf dem Apple TV verfügbar machen. Das Update auf tvOS 13.4 wird Apple wohl im April final für alle Nutzer bereitstellen.

Apple hat heute neben iOS 13.4 und iPadOS 13.4 Beta 5 sowie macOS Catalina 10.15.4 Beta 5 auch tvOS 13.4 in einer fünften Beta vorgelegt. Registrierte Entwickler können die Aktualisierung der Beta ab sofort laden und installieren. Die letzte Beta 4 von tvOS 13.4 hatte Apple in der letzten Woche an die Entwicklergemeinde verteilt. tvOS 13.4 wird wohl im April in einer finalen Version für alle Nutzer eines Apple TV 4 oder Apple TV 5 zum Download zur Verfügung gestellt werden.

tvOS 13.4 bringt die neuen universellen Einkäufe auf das Apple TV

Die Versionsnummer der Updates von tvOS laufen in der Regel parallel mit den Versionsnummer der iOS– und iPadOS-Updates, die Neuerungen sind demgegenüber aber eher übersichtlich. In der Hauptsache verbessert Apple mit den Updates nur die allgemeine Verbesserung, Performance, Stabilität sowie Sicherheit von tvOS und dem Apple TV. Das kommende Update auf tvOS 13.4 wird allerdings auch die neuen universellen Käufe von Apps und Abos auf die TV-Box von Apple bringen, die es Entwicklern erlaubt, eine App in einer einzigen Version für alle Apple-Plattformen zum Kauf anzubieten.

Die Public Beta 4 von tvOS 13.4 für freiwillige Tester wird wohl in Kürze ebenfalls für diese bereitstehen, die finale Version von tvOS 13. für alle Nutzer wird im April erwartet.

