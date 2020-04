Heiße Kiste: AirPower soll mit A11-CPU nicht mehr überhitzen

Apple arbeitet womöglich tatsächlich wieder verstärkt an einer Fertigstellung von AirPower. Das Hauptproblem, die Überhitzung der Ladematte, möchte man durch einen leistungsstarken A11-Prozessor in den Griff bekommen, munkelt man derzeit auf Twitter. Was dran ist an den Gerüchten, muss sich indes noch zeigen.

Apple hat AirPower womöglich noch nicht endgültig aufgegeben: Erneut ist es der Leaker Jon Prosser, der sich zum Thema AirPower äußert. Apple habe die Arbeit an der Entwicklung der Ladematte zur Marktreife nicht aufgegeben und zuletzt wieder intensiviert, erklärte er zuletzt auf Twitter.

While working from home, engineers on Apple’s ‘Sharing and Proximity’ team are receiving prototype units of something called “C68“.

They are being asked work on software communication between devices for a “future product” that has an A11 inside to “dynamically manage heat”. pic.twitter.com/q4UvnF4ksx

— Jon Prosser (@jon_prosser) April 10, 2020