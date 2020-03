AirPower soll doch noch kommen: Apple arbeitet angeblich an den Problemen von damals

AirPower kommt vielleicht doch noch irgendwann. Apple soll angeblich daran arbeiten, die Probleme zu beheben, die den ursprünglichen Launch verhindert hatten. Diese Gerüchte sind nicht neu, wurden jetzt aber von neuer Stelle wieder aufgewärmt.

Apples Ladematte AirPower ist vielleicht doch noch nicht endgültig vom Tisch. Einem neuen Gerücht nach, das aktuell auf Twitter verbreitet wird, soll Apple noch immer an der Verwirklichung des Gadgets arbeiten. Mit AirPower in der Form, wie es ursprünglich geplant war, wollte Apple das drahtlose Laden von iPhone, Apple Watch und AirPods ermöglichen. Genau hier entstanden dem Vernehmen nach die größten Probleme: Dieser gleichzeitige Ladeprozess verursachte zu viel Hitze in dem Gerät.

AirPower isn’t dead 👀

The project is back on, internally. No guarantee that they’ll finalize and release it, but they haven’t given up yet and they’re trying to re-engineer the coils to displace heat more effectively. Prototyping is underway.

🧻🧻🧻🧻🧻 pic.twitter.com/tjbbViwGM2

— Jon Prosser (@jon_prosser) March 22, 2020