Apple TV 6 angeblich mit bis zu 128 GB Speicher, tvOS mit Konten für Kinder in Planung, eure Wunschfeatures?

Das Apple TV 6 kommt angeblich mit doppelt so viel Speicher. Zudem sollen Features für die Familie auf die TV-Box kommen, die vielleicht nach und nach auch zur Spielkonsole wird. Irgendwann in diesem Jahr wird das Update erwartet. Was wünscht ihr euch für die nächste Generation des Apple TV?

Apple wird die nächste Generation des Apple TV mit mehr Speicher ausstatten, das geht heute aus einem Bericht einer Quelle hervor, die in der Vergangenheit bereits sprudelte und treffsichere Neuerungen bei Apple vorhersagte.

In einem YouTube-Video wird ausführlich erläutert, was das Apple TV 6 bringen könnte: Da wäre einerseits der größere Speicher. Aktuell gibt es das Apple TV mit 32 und 64 GB Speicher, künftig sollen Varianten mit 64 und 128 GB Speicher erhältlich sein. Das wäre etwa bei größeren Spielen hilfreich, die vielleicht in Zukunft vermehrt auf Apple Arcade anzutreffen sind.

Apple TV soll mit Konten für Kinder kommen

Eine weitere Neuerung betrifft die Software: tvOS soll einen eingeschränkten Mehrbenutzermodus erhalten. Dieser werde es Eltern erlauben, Konten für ihre Kinder mit beschränkten Funktionen oder Zeitlimits einzurichten. In diesem Zusammenhang soll auch die Bildschirmzeit von iOS und Mac auf das Apple TV kommen. Wann die neue Box starten soll, bleibt indes ungewiss, irgendwann noch dieses Jahr ist aber wahrscheinlich, da zuletzt vermehrt Hinweise auf ein neues Apple TV aufgetaucht waren, Apfellike.com berichtete. Die neue Version wird danach auch einen deutlich stärkeren Prozessor erhalten, was ebenfalls beim Zocken von Vorteil wäre.

Welche neuen Features für das Apple TV wünscht ihr euch?

