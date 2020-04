Apple wird das iPhone 9 wohl im April vorstellen. Seit kurzem ist auch ein mögliches Startdatum bekannt. Apple könnte das neue Smartphone am 15. April vorstellen und eine Woche später mit der Auslieferung beginnen.

Apples neues iPhone 9 wird wohl im April vorgestellt werden, das kann inzwischen wohl als gesicherte Tatsache gesehen werden, erst kürzlich berichteten wir über die jüngsten Entwicklungen. Erst kürzlich waren neue Cases aufgetaucht, die wohl für das iPhone 9 gedacht sind. Nun hat der bekannte Leaker John Prosser sich erneut zum iPhone 9 geäußert, nachdem er zuletzt häufiger über das neue Smartphone von Apple und auch andere Produkte des Unternehmens wie etwa AirPower gesprochen hatte, Apfellike.com berichtete.

Abermals auf Twitter gab er jetzt einen konkreten Zeitrahmen vor, in dem das iPhone 9 erscheinen könnte.

Kommt das iPhone 9 am 15. April?

Er bezieht sich darin auf Kenntnisse eines internen Meetings bei Apple, die er zu besitzen vorgibt und sagt, Apple werde das iPhone 9 am 15. April ankündigen. Weiters werde die Auslieferung des neuen Modells eine Woche später, also am 22. April beginnen.

