Ziemlich sicher: Das iPhone 9 kommt im April

Das iPhone 9 kommt im April, das wird immer wahrscheinlicher. Nun hat sich ein weiterer Experte entsprechend geäußert. Danach wird Apple auch aus wirtschaftlichen Gründen das neue iPhone im kommenden Monat auf den Markt bringen, mutmaßlich in zwei Versionen.

Apples iPhone 9 kommt wahrscheinlich im April auf den Markt. Nachdem sich zuletzt abzuzeichnen schien, dass Apple sein Budget-iPhone vom März – dem erwarteten Erscheinungsmonat – in den April verschieben würde, wie wir in dieser Meldung berichtet hatten, hat sich nun der recht bekannte Leaker John Prosser ähnlich geäußert.

Apple briefing happing right now. 👀

As I mentioned before – logistically, iPhone 9 will be ready to ship in April.

Due to economical pressures and shareholder obligations, Apple is considering releasing the iPhone 9 in April.

I’ll keep you updated.

🧻🧻🧻🧻🧻

— Jon Prosser (@jon_prosser) March 26, 2020