iOS 14-Leak: Kommt auch ein iPhone 9 Plus?

Das iPhone 9 kommt wohl auch in einer größeren Version. Dieses iPhone 9 Plus findet sich im Code von iOS 14. Es wird nach dem, was aktuell bekannt ist, wohl den A13 Bionic-Prozessor erhalten, der auch im aktuellen iPhone 11 und iPhone 11 Pro zum Einsatz kommt. Apple soll das iPhone 9 noch im März vorstellen.

Das neue iPhone 9 wird es vielleicht ebenso in zwei Größen geben wie das iPhone 8, dessen Nachfolger es vermutlich werden wird. Im Code von einer frühen Version von iOS 14 hat 9to5Mac nun Hinweise auf ein großes iPhone 9 entdeckt und nennt dieses Modell vorläufig einmal iPhone 9 Plus. Dieses größere iPhone 9 besitzt vielleicht analog zum iPhone 8 Plus ebenfalls ein 5,5 Zoll großes Display und vermutlich abermals ein LCD-Panel.

Ein iPhone 9 Plus wäre aber für preisbewusste Käufer mit Hang zum großen Display interessant.

iPhone 9 Plus mit A13-CPU und Touch ID

Apple soll das iPhone 9 Plus mit dem A13 Bionic-CPU ausstatten, der auch im iPhone 9 erwartet wird. Dieser Prozessor steckt im iPhone 11 und iPhone 11 Pro vom Herbst 2019 und ist extrem leistungsfähig. Er bietet genug Performancereserven für die kommenden Jahre und iOS-Versionen. Das iPhone 9 Plus wird darüber hinaus wohl ebenso wie sein kleiner Bruder den Home-Button ohne bewegliche Komponenten erhalten, der von iPhone 7 und 8 bekannt ist. Weiterhin werden Expresszahlungen via NFC im ÖPNV unterstützt. Apple wird das iPhone 9 dem Vernehmen nach noch im März auf den Markt bringen, der Preis liegt Gerüchten nach bei 399 Dollar, Apfellike.com berichtete. Die größere Plus-Version kostet dann erfahrungsgemäß einen Hunderter mehr.

Artikel bewerten

Ähnliche Beiträge

0 SHARES Facebook Twitter