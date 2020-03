Kommt heute Abend iOS 13.4 für alle Nutzer?

Heute Abend könnte iOS 13.4 und iPadOS 13.4 erscheinen. Das Update bringt neben verschiedenen bereits bekannten Verbesserungen etwa bei CarPlay wohl auch die Möglichkeit, mit AliPay zu bezahlen, einem chinesischen Bezahldienst.

Heute Abend wird Apple möglicherweise das Update auf iOS 13.4 / iPadOS 13.4 für alle Nutzer veröffentlichen, entsprechende Hinweise fanden sich in den letzten Tagen auf Twitter.

According to some marketing materials from Alipay, iOS 13.4 will be released on March 17th 🤔 https://t.co/ypqz8iYBLr pic.twitter.com/hPQFWu4GRv

— Khaos Tian (@KhaosT) March 16, 2020