Haptic Touch im iPhone SE funktioniert nicht im Sperrbildschirm

Das iPhone SE unterstützt Haptic Touch nicht so weitreichend wie die übrigen iPhones im Lineup von Apple. Die Einschränkungen erinnern an die begrenzte Nutzung von Haptic Touch im iPhone XR in den ersten Monaten, doch Apple plant offenbar diesmal nicht, diese zu beheben.

Apple setzt im neuen iPhone SE auf die Funktion Haptic Touch, um Nutzern Zugriff auf ein Kontextmenü zu gewähren. Dabei drückt der Nutzer länger auf ein Icon oder eine App, um weitere Optionen aufzurufen oder eine Nachricht in voller Länge zu lesen. Nun haben aber erste Nutzer des neuen iPhone SE bemerkt, dass das nicht überall funktioniert. Vom Sperrbildschirm aus lässt sich mit Haptic Touch nichts bewirken. Dies erinnert sehr an das iPhone XR, dort war zunächst eine ähnliche Einschränkung aufgetreten.

Apple hatte dies allerdings mit einem späteren Update auf iOS 12.1.1 aus der Welt geschafft, Apfellike.com berichtete.

Allerdings wird es ein solches Update nun wohl nicht geben. Gegenüber einem Redakteur von TechCrunch erklärte Apple, das neue iPhone SE verhalte sich so, wie von Apple erwartet. Das spricht dafür, dass Haptic Touch auch keine weiteren Erweiterungen mehr für eine Nutzung im Sperrbildschirm erhalten wird, wenngleich auch nicht klar ist, wieso Apple sich hier sperren sollte, da das Feature rein auf Softwarebasis realisiert wird.

Fwiw. this is not a bug. It’s not an ideal situation for me (I use notification actions dozens of times a day every day). Haptic works in many other ways on iPhone SE, but not on notifications. https://t.co/2SqFKKGlZG

— Matthew Panzarino (@panzer) April 27, 2020