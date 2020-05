Apple verteilt iOS 13.5 Beta 4 mit Anti-Corona-API und Sicherheitsupdates an Entwickler

Apple hat heute Abend Beta 4 von iOS 13.5 für die Entwickler vorgelegt. Das Update bringt unter anderem die neue Schnittstelle zur Bekämpfung der Verbreitung von Covid-19 und eine beschleunigte Eingabe des Codes am iPhone für den Fall, das Face ID nicht richtig funktioniert. Darüber hinaus behebt iOS 13.5 mehrere Sicherheitsprobleme, die durchaus schwerwiegend sind.

Apple hat am heutigen Mittwoch iOS 13.5 Beta 4 vorgelegt. Registrierte Entwickler können das Update der Testversion ab sofort laden und installieren. iOS 13.5 Beta 4 enthält unter anderem die neue Schnittstelle zur Verfolgung von Corona-Infektionen, die Apple gemeinsam mit Google entwickelt. Diese Schnittstelle muss von einer App einer staatlichen Stelle angesprochen werden, um ihre Wirkung zu entfalten, diese App ist aber zumindest für deutsche Nutzer noch nicht erhältlich. Nutzer können die Schnittstelle am iPhone aber auch abschalten, hier berichten wir, wie das möglich ist.

Darüber hinaus beinhaltet iOS 13.5 eine Möglichkeit, den Code am iPhone schneller einzugeben, wenn der Nutzer eine Maske trägt und Face ID daher nicht funktioniert, Apfellike.com berichtete.

iOS 13.5 schließt verschiedene schwere Sicherheitslücken

Darüber hinaus schließt iOS 13.5 mehrere Sicherheitslücken, die in den früheren Versionen von iOS teilweise schon seit Jahren existiert hatten. Eine davon klafft in Mail am iPhone und iPad, Apfellike.com hat hier, hier und hier über das Problem berichtet. Eine andere erlaubt Apps den unberechtigten Zugriff auf alle Dokumente und Dateien auf einem iPhone oder iPad, wie wir in dieser Meldung berichtet hatten. Die finale Version von iOS 13.5 und iPadOS 13.5 wird in wenigen Wochen erwartet.

