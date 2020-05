Podcasts und Livestreams: Radioplayer spielt jetzt auch auf dem Apple TV

Der Radioplayer ist jetzt auch auf dem Apple TV verfügbar. Die App spielt viele deutsche Radiosender und ist auch in anderen Ländern verfügbar. Daneben werden auch Podcasts angeboten. Die App gab es zuvor bereits für Smartphones und viele Smart TV-Plattformen.

Am Apple TV ist ein neuer Streamingdienst verfügbar. Der Radioplayer ist jetzt auch mit einer App für tvOS vertreten, darauf wies das Unternehmen unlängst in einer Pressemitteilung hin. Mit dem Radioplayer hat sich die Mehrheit der deutschen Privatradios ein eigenes Portal geschaffen, auf dem alle deutschen Sender, die bei dem Projekt mitmachen, gelistet sind. Ausländische Sender gibt es auf der Plattform nicht, diese ist dafür in acht weiteren Ländern lokalisiert, jeweils mit dem nationalen Portfolio.

Der Radioplayer bietet Livestreams deutscher Sender, Genres und Podcasts am Apple TV

Neben den rund 2.000 Livestreams der deutschen Sender, können Nutzer auch auf ein großes Podcast-Verzeichnis zugreifen. Die Inhalte sind nach verschiedenen Genres und in einer A-z-Liste sortiert. „Die Corona-Krise hat eindrücklich gezeigt, wie wichtig der Bedarf an aktuellen Nachrichten und Hintergrund-Informationen ist und welche unersetzliche Rolle Radio- und Audio-On-Demand-Angebote hierbei spielen“,“ erklärte Caroline Grazé, Geschäftsführerin der Radioplayer Deutschland GmbH.

Die Apple TV-App für die anderen acht Märkte, in denen der Radioplayer aktiv ist, soll in Bälde folgen. Zuvor gab es bereits Apps für iOS, Android, Smart TVs von Samsung, sowie den Fire TV von Amazon. Man freue sich, nun auch einen weiteren großen Bildschirm erschließen zu können, hieß es in der Mitteilung.

Artikel bewerten

Ähnliche Beiträge