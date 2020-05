iOS 14-Video zeigt Funktionsweise der AirTags und neue QR-Codes in der AR-App

Unter iOS 14 werden Nutzer vermutlich verlorene Gegenstände suchen und finden können. Hierfür benötigen sie allerdings den AirTag, Apples erwartetes Bluetooth-Orgungsgerät, das in diesem Jahr auf den Markt kommen könnte. Einen Einblick in dessen Funktion bietet nun ein kurzes Video, in dem noch mehr über iOS 14 zu sehen ist.

Apple wird mit iOS 14 wohl eine Reihe neuer Funktionen schaffen, die nicht uninteressant sind. Eine steht in Verbindung mit den sogenannten AirTags, unter diesem Namen wird Apples Ortungsanhänger auf Bluetooth-Basis erwartet. Die Bezeichnung ist in der Vergangenheit schon häufig gefallen, in einem Fall bei Apple selbst, wie wir zuvor berichtet hatten. Auch hat Apple bereits die Rechte an der Wortmarke in Russland erworben, Apfellike.com berichtete, sodass ziemlich sicher von einem Produkt mit Namen AirTag ausgegangen werden kann. Der AirTag soll wasserdicht sein und induktiv geladen werden, wie wir in einer weiteren Meldung berichtet hatten und zudem über eine wechselbare Batterie verfügen.

Wie man damit einen verlorenen Gegenstand finden kann, wird gegen Ende dieses Videos gezeigt, in dem auch die Töne und Vibrationsmuster zu sehen sind, die hierbei genutzt werden. Die AirTags werden wohl aus der Wo ist-App heraus verwaltet werden.

Neue AR-Codes unter iOS 14

Weiter geht der Leaker noch auf die neuen QR-Codes ein, die Apple wohl einführen wird. Mit ihnen können Nutzer bestimmte Aktionen durchführen, aktuelle Beispiele sind etwa der Aufruf einer Star Wars-Seite oder die Anmeldung zu einem Starbucks-Kundenkonto, hier werden wir hoffentlich noch mehr sehen.

iOS 14 features a new, internal augmented reality scanning app – which recognizes QR-like tags, codenamed Gobi (+ GobiAppLibrary) Interestingly, one of the tags shows a Starbucks logo, it might have been tested there. The others are generic circle.#iOS14 #AppleInternal #Apple pic.twitter.com/Jr9RnZ6qYj — Unknownz21 (@URedditor) May 11, 2020

Die QR-Codes werden mit dem neuen LiDAR-Scanner gescannt, den Apple wohl in sein iPhone 12 einbauen wird. iOS 14 wird im Herbst für alle Nutzer verfügbar werden. Die AirTags kommen dem Vernehmen nach ebenfalls noch in diesem Jahr auf den Markt.

