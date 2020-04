Verplappert: Apple-Video zeigte kurze Zeit Hinweise auf AirTag

Da war jemand zu schnell mit seinen Fingern: Apple hat in einem eigenen Supportvideo die Existenz der Ortungsanhänger AirTag geleakt. Sie wurden in dem Clip eingeblendet, Apple hat allerdings sehr schnell reagiert und das Video wieder offline genommen. Dennoch, wir dürften jetzt ziemlich sicher sein, dass das Produkt kommt und wie es heißen wird.

Apple wird die AirTags bringen, das ist jetzt ziemlich klar. In einem Supportvideo, das aufmerksame Beobachter entdeckt und hier darüber berichtet hatten, hat Apple auf seine Ortungsanhänger hingewiesen. Bei Minute 1:45 wurden diese sogar namentlich genannt: Sie heißen AirTag. Das Gadget, das wohl den Anhängern von Tile Konkurrenz machen wird ist schon lange ein Thema in der Gerüchteküche, Apfellike.com berichtete mehrfach. Der Name wurde bereits wahrscheinlicher, als Apple den Begriff AirTag in Russland markenrechtlich schützen ließ, indem man ie entsprechende Wortmarke aufkaufte, wie wir in einer weiteren Meldung berichtet hatten.

Apple entfernt Video rasch wieder

Es war abzusehen, dass Apple dieser Patzer ziemlich schnell auffallen würde. So dauerte es denn auch nur wenige Minuten, bis das Video nicht mehr zu sehen war. Es dürften nun unangenehme Stunden oder Tage für den Mitarbeiter folgen, der die vorzeitige Veröffentlichung veranlasst hat. Unklar bleibt auch, wann die AirTags dann nun auf den Markt kommen werden. Ein Start im September im Rahmen der nächsten großen Keynote, die dann auch hoffentlich wieder als physische Veranstaltung stattfinden wird, wäre eine wahrscheinliche Möglichkeit.

