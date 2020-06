Back to School: Kostenlose AirPods beim Kauf eines neuen iPad oder Mac

Apple gibt beim Kauf eines Mac oder iPad Pro für Bildungskunden ab sofort kostenlose AirPods mit dazu, gegen etwas Aufpreis werden daraus auch AirPods Pro. Das Angebot im Rahmen der Back to School-Aktion 2020 gibt es bis auf weiteres nur in den USA, es wird aber mit großer Wahrscheinlichkeit auch bald für deutsche Schüler und Studierende zur Verfügung stehen.

Apple hat die neue Back to School-Aktion 2020 an den Start gebracht, diese weist im Vergleich zu früheren Jahren einen kleinen, aber sehr interessanten Unterschied auf. Wurde früher auf Wunsch kostenlos ein Beats-Kopfhörer beim Kauf eines qualifizierten Mac oder iPads beigelegt, wurde nun daraus ein kostenloses Paar AirPods.

Die populären Kopfhörer von Apple dürften ohne Zweifel viele Bildungskunden beglücken, die sich in nächster Zeit zum Kauf eines neuen Arbeitsgeräts für ihr Studium entscheiden werden.

Back to School 2020 startet wohl auch bald in Deutschland

Zusätzlich können Kunden auch ein wenig drauf zahlen und die AirPods Pro statt der klassischen AirPods zu ihrem Kauf erwerben. Darüber hinaus bietet Apple für Bildungskunden auch einen 20%-Rabatt auf den Abschluss einer Apple Care+-Versicherung.

Die Aktion läuft aktuell nur in den USA, Back to School ist in den vergangenen Jahren allerdings stets auch nach Deutschland gekommen. Es ist daher damit zu rechnen, dass Apple dieses Angebot früher oder später auch deutschen Schülern und Studierenden machen wird. Den deutschen Apple Store für Bildungskunden mit seinen Angeboten könnt ihr hier finden. Beim Kauf eines neuen Mac lassen sich hier gut einige hundert Euro sparen.

