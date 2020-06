Apple hat auch einige Neuerungen für iPadOS vorgestellt. Dazu zählt etwa eine erweiterte Unterstützung für den Apple Pencil. Außerdem kann die Suche jetzt von überall her aufgerufen werden und findet alle Inhalte und Apps.

Apple hat heute Abend nicht nur iOS 14 vorgestellt, hier lest ihr die wichtigsten Details. Es gibt auch einige Neuerungen die speziell das iPad betreffen.

Besonders interessant ist hier fraglos die Unterstützung des Apple Pencil, die deutlich ausgeweitet wird.

Der Apple Pencil erkennt jetzt überall Handschrift

Nutzer eines Apple Pencil können am iPad unter iPadOs 14 nun auch Scribble nutzen. Damit kann in jedem Eingabefeld per Stift Text notiert werden, dieser wird von iPadOS anschließend in digitalen Text umgewandelt, dies geschieht durch MachineLearning-Kompetenz auf dem iPad. Die bekannten Gesten für die Auswahl von Text stehen auch bei der Nutzung des Apple Pencil zur Verfügung. In Safari können etwa Erinnerungen auch mit dem Apple Pencil erstellt werden. Die Handschrift-Erkennung funktioniert zudem parallel in verschiedenen Sprachen.

Spotlight wird universeller

Die Spotlight-Suche kann unter iPadOS 14 nun von überall aufgerufen werden. Sie orientiert sich mit ihrer neuen Gestaltung etwas mehr an der Suche unter macOS. Damit wird die Nutzung der Suche per verbundenem Magic Keyboard etwas bequemer.

Die übrigen neuen Funktionen wie die Widgets kommen natürlich auch aufs iPad. Zusätzlich erhält iPadOS 14 einige einige kosmetische Überarbeitungen in verschiedenen Apps wie eine Vollbild-Anzeige der Songtexte in der Musik-App oder eine neue Seitenleiste in der Fotos-App. Diese ist auch in der Notizen-App, der Nachrichten-App, der Dateien-App und weiteren Apps neu. Sie kann jederzeit von links hereingezogen werden und ist – je nach App – mit verschiedenen Funktionen bestückt.

iPadOS 14: Apple Pencil in Textfeldern nutzen, erweiterte Spotlight-Suche, neue Widgets 3.63 (72.5%) 8 Artikel bewerten

Ähnliche Beiträge