XXL-WWDC-Preview: iOS 14, watchOS 7, macOS 10.16, AirPods Studio – JETZT im Apfelplausch!

In dieser Sondersendung geht es ausschließlich um Montag – so gut wie ausschließlich – aber eigentlich schon. Wir sprechen über die WWDC 2020, die am Montag mit der Keynote beginnt und wir machen einen großen Rundumschlag und schauen, was da so kommt. – willkommen zur Ausgabe 149S.

Die heutigen Themen

00:00:00: Intro und Gelaber

Intro und Gelaber 00:03:00: iOS 14, AirTags, AR: Was können wir uns erwarten?

iOS 14, AirTags, AR: Was können wir uns erwarten? 01:10:00: watchOS 7: Was können wir uns erwarten?

watchOS 7: Was können wir uns erwarten? 01:24:20: tvOS 14 und macOS 10.16: Was können wir uns erwarten?

tvOS 14 und macOS 10.16: Was können wir uns erwarten? 01:35:50: AirPods Studio Zusammenfassung

Apple wird am kommenden Montag seine WWDC 2020 eröffnen, die Veranstaltung wird dieses Jahr aufgrund der Corona-Krise ausschließlich online abgehalten, beginnend mit der Keynote, die ab 19:00 Uhr deutscher Zeit zu sehen sein wird. Wir nutzen die Gelegenheit und sprechen über das, was da Montag so kommen wird.

iOS 14 mit Neuerungen auf dem Homescreen, bei iMessage, Safari und vielem mehr

Wir beginnen – natürlich – bei iOS 14. Hier werden tatsächlich eine ganze Reihe an Neuerungen erwartet. Diese erstrecken sich etwa auf neue Funktionen bei iMessage, Neuerungen bei Wo ist, neue Trainings-Inhalte für sportliche Nutzer und ja, vielleicht auch eine neue Wetter-App. Mit am spannendsten sind natürlich die möglichen neuen Widgets auf dem Homescreen, die iOS 14 bringen könnte.

Wir gehen alles durch, was da in den letzten Wochen und Monaten so war. Dazu zählt etwa auch ein Offline-Übersetzer für Safari oder eine deutlich ausgebaute Unterstützung für den Apple Pencil-

Was wird wohl sonst noch so neu sein?

Am Mac erwarten sich manche Entwickler eine neue Funktion, die dem Stromsparmodus am iPhone ähneln könnte. Auch das genaue Gegenteil wäre denkbar, eine Art Turbo-Modus für das MacBook.

Auch unter watchOS 7 wird es wohl allerhand Neuerungen geben, hier denken wir zunächst an Dinge wie das bereits lange erwartete Sleep-Tracking, aber auch neue Zifferblätter.

