tvOS 14 Beta 3 ist ebenfalls für Entwickler erschienen

tvOS 14 ist ebenfalls jetzt in der dritten Beta für Entwickler verfügbar. Diese Aktualisierung folgt auch zwei Wochen auf die Freigabe von Beta 2. Das Update kann auf dem Apple TV der vierten und fünften Generation installiert werden. tvOS 14 folgt im Herbst für alle Nutzer als kostenloses Update. Bemerkt ihr Neuerungen in der neuen Beta? Lasst es uns wissen.

Apple hat heute Abend auch tvOS 14 für die Entwickler zum Download bereitgestellt. Auch iOS 14 und iPadOS 14 Beta 3 sowie watchOS 7 Beta 3 stehen für Entwickler zum Download zur Verfügung.

Ale drei neuen Betas hat Apple zwei Wochen nach Erscheinen der letzten Testversionen an die Entwickler verteilt. Aktuell ist noch nicht klar, welche Neuerungen Apple in tvOS 14 Beta 3 untergebracht hat. Falls ihr eine interessante Neuerung oder Änderung bemerkt, notiert sie gern in einem Kommentar unter diesem Artikel.

tvOS 14 mit einigen neuen Funktionen kommt im erbst für alle Nutzer

Apple hat unter anderem eine neue Bild-in-Bild-Funktion in tvOS 14 untergebracht. Darüber hinaus wurde die Home-App erneuert. Ferner gibt es nun neue Optionen in Bezug auf die Nutzung von Bildschirmschonern am Apple TV. tvOS 14 kann auf dem Apple TV der vierten und fünften Generation installiert werden. dAs Update wird im Herbst als kostenloser Download für alle Nutzer zur Verfügung stehen.

