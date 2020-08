120 Hz-Display im iPhone 12 Pro: Apples schwierige Entscheidung

Lange ist es nicht mehr hin, bis das iPhone 12 auf den Markt kommt. Die Erwartungen sind groß, doch die Konfusion ist noch größer, zumindest in Bezug auf einige Features. Eins davon ist das ProMotion-Display, das aktuell nur beim iPad Pro oder unter Android verfügbar ist. Es liefert eine Bildwiederholrate von bis zu 120 Hz. Kommt es aber auch in das iPhone 12? Ein Experte gibt nun eine für Apple problematische Einschätzung ab.

Das iPhone 12 kommt im Herbst vermutlich in insgesamt vier Varianten auf den Markt: Zwei davon werden wohl als iPhone 12 Pro vermarktet werden. Sie werden sich durch zusätzliche Funktionen von den neuen iPhone 12-Modellen abheben, doch aktuell ist noch nicht klar, welche dies sein werden.

Ein heißer Kandidat ist das sogenannte ProMotion-Display, also ein Bildschirm, der die doppelte Bildwiederholrate von 120 Hz unterstützt. Oberflächen und Aktionen auf dem Smartphone wirken so flüssiger. Aber wird Apple ein iPhone 12 Pro mit ProMotion anbieten können?

Unklar, denn zuletzt waren Analysten hier eher pessimistisch, Apfellike.com berichtete. Nun hat sich abermals der Display-Analyst Ross Young zu dem Thema geäußert. Er sieht Apple vor einer schwierigen Entscheidung.

In einer Einschätzung, die er auf dem Kurznachrichtendienst Twitter verbreitet hat, erklärt er, Apple habe nach seiner Einschätzung inzwischen die Möglichkeit, 120 Hz-fähige Panels zu beziehen.

Hearing that Apple can get 120Hz Pro panels, but not 120Hz driver ICs. So they will either have to come up with a fix which will be difficult, wait for 120Hz driver ICs and delay the launch possibly significantly or launch with 60Hz. We are hearing they will launch with 60Hz.

— Ross Young (@DSCCRoss) August 24, 2020