Kein 120 Hz-Display: Branchenexperte dämpft Vorfreude aufs iPhone 12

Das iPhone 12 erhält kein 120 Hz-Display, da ist sich der Displayexperte Ross Young sicher. Seine Aussage steht damit im Widerspruch zu verschiedenen Prognosen von anderen Analysten und Leakern. Apple hat die ProMotion genannte Technik zuvor bereits im iPad Pro eingeführt, am iPhone warten Nutzer aktuell allerdings noch vergeblich darauf.

Apple werde dem iPhone noch nicht in diesem Jahr die ProMotion genannte Verbesserung des Displays mitgeben, das hat zuletzt der renommierte Analyst der Displaybranche Ross Young erklärt, In einem Tweet auf dem Kurznachrichtendienst Twitter führte der Experte aus, Apple werde die 120 Hz-Bildiwederholung auf dem iPhone nicht bringen, bevor man nicht in der Lage sei, LTPO-Displays am iPhone zu verbauen.

None of our contacts could corroborate iPhone 12 Pro models as 120Hz. They told us 2021. So, they are off our latest 120Hz list.. pic.twitter.com/uTQ7uinMUQ — Ross Young (@DSCCRoss) July 1, 2020

Bereits zuvor hatte er diese Position vertreten. Mit Blick auf das iPhone 12 sagte er nun, seine Quellen hätten keine Hinweise darauf, dass 120 Hz im iPhone 12 vorbereitet würden.

Wann kommt das ProMotion-Display am iPhone?

Hintergrund seiner Experise ist, dass Ross Young glaubt, nur ein LTPO-Display werde den Akkuverbrauch in Grenzen halten können, wenn 120 Hz-Panels in einem Smartphone genutzt werden. Aktuell liefert das iPhone nur 60 Hz, eine Entdeckung in iOS 14 deutet aber auf mehr hin, wie wir in dieser Meldung berichtet hatten. Diese scheint anzudeuten, dass in Zukunft auch iPhones mit einer höheren Bildwiederholrate kommen, doch wann das der Fall sein wird, bleibt offen. Mit 120 Hz wirken Oberflächen und Apps deutlich flüssiger, vor allem beim Spielen, aber auch in der täglichen Nutzung fällt die Verdoppelung der Bildwiederholrate auf.

Artikel bewerten

Ähnliche Beiträge