Das iPhone 12 Pro soll 120 Hz-ProMotion-Display erhalten

Das iPhone 12 soll mit einem ProMotion-Display mit einer Bildwiederholrate von 120 Hz kommen. Ein entsprechender Leak wurde heute im Netz verbreitet. Allerdings sollen nur die iPhone 12 Pro-Modelle dieses Feature erhalten, das bis jetzt auf das iPad Pro beschränkt ist.

Apple wird dem neuen iPhone 12 ein ProMotion-Display spendieren, dieses Gerücht hat ein Leaker heute erneut aufgegriffen.

Über den Kurznachrichtendienst Twitter verbreitet er die Information, falls nichts unvorhergesehenes mehr dazwischen kommt, wird das Display mit der Bildiwederholrate von 120 Hz im neuen iPhone zu finden sein.

A reliable source, if there is no accident, iPhone 12 Pro and iPhone 12 Pro Max have basically determined the maximum 120Hz refresh rate.

— Ice universe (@UniverseIce) June 26, 2020