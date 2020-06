AirPods 3: Start nächstes Jahr im AirPods Pro-Design?

Die AirPods sollen im nächsten Jahr ihr nächstes Update erhalten. Anfang 2021 werde Apple eine neue Variante der beliebten TWS-Kopfhörer bringen, prognostizieren Analysten. Diese werden sich designtechnisch stark an den AirPods Pro orientieren.

Apple soll im nächsten Jahr ein Update für seine AirPods bringen. Analysten bei TF International Securities sprachen zuletzt von einem möglichen Update für die AirPods, das in der ersten Jahreshälfte 2021 auf den Markt kommen soll.

Diese AirPods 3 werden sich in ihrem Design stark an den AirPods Pro anlehnen, so heißt es in der Prognose. Ob sie allerdings auch die Funktionen der AirPods >Pro übernehmen werden, ist dagegen eher fraglich.

Mit den AirPods 2 durch das Weihnachtsgeschäft

Apple werde die aktuellen AirPods der zweiten Generation noch im kommenden Weihnachtsgeschäft anbieten. Die AirPods Pro grenzen sich unter anderem durch ihre aktive Geräuschunterdrückung von den klassischen AirPods ab. Es ist unklar, ob diese Funktion auch an den AirPods 3 von 2021 zur Verfügung stehen wird. Weitere Verbesserungen könnten sich etwa auf die Akkulaufzeit beziehen. Es ist unklar, ob in Zukunft einmal keine AirPods verkauft werden, die nicht in der In-Ear-Bauweise gefertigt sind, die nicht allen Kunden zusagt.

Apple soll überdies noch an einer OverEar-Variante der AirPods arbeiten, Apfellike.com berichtete. Sie soll auf den Namen AirPods Studio hören und im Premium-Preissegment angesiedelt sein. Ein Marktstart wird noch für die zweite Jahreshälfte 2020 erwartet, nachdem auf der WWDC 2020 keine neue Hardware vorgestellt wurde.

Artikel bewerten

Ähnliche Beiträge