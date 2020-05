Apple wird die AirPods Studio wohl in Bälde in Masse fertigen lassen. Erste Kunden könnten die OverEar-Kopfhörer schon in diesem Sommer in Empfang nehmen, das wird aktuell aus Kreisen von Apples Lieferkette verlautbart. Die Kopfhörer sollen das AirPods-Lineup nach oben hin abrunden.

Apples neue Premium-Kopfhörer, über die seit einigen Monaten regelmäßig spekuliert wird, gehen wohl in den nächsten Wochen in die Massenproduktion. Medienberichte sprechen von einer Fertigung, die in Teilen in Vietnam erfolgen soll. Dort werden seit wenigen Monaten auch große Teile der Kontingente an klassischen AirPods gebaut, Apfellike.com berichtete.

Apple möchte sich wo immer möglich auch außerhalb Chinas neue Produktionskapazitäten erschließen.

AirPods Studio schon im Sommer im Handel?

Weiter heißt es, Apple werde die AirPods Studio ab Mitte Juni in Masse fertigen lassen. Dies soll durch die beiden Zulieferer Goertek und Luxshare erledigt werden. Luxshare war erst kurz zuvor von Apple dazu ermutigt worden, weitere Komponenten aus Apples Lineup zu bauen, bis jetzt hatte das Unternehmen größtenteils AirPods gefertigt. Durch diese Ausweitung seiner Produktion könnte neue Konkurrenz für Foxconn in der iPhone-Fabrikation entstehen, Apfellike.com berichtete. Dies könnte in niedrigeren Preisen im Einkauf für Apple resultieren.

Apropos Preise: Dem Vernehmen nach sollen die AirPods Studio zu einem Preis von 349 Dollar in den Handle kommen, wie wir in einer früheren Meldung berichtet hatten. Dies könnte dann schon in diesem Sommer der Fall sein. Die AirPods Studio sollen eine aktive Geräuschunterdrückung und weitere neue Audio-Features haben, die entsprechenden Spekulationen haben wir hier für euch zusammengefasst.

Die AirPods Studio sollen schon im Sommer produziert und ausgeliefert werden 3.76 (75.29%) 17 Artikel bewerten

Ähnliche Beiträge