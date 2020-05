OverEar-Kopfhörer: Apples Premium-AirPods könnten „Studio“ heißen und 349 Dollar kosten

Apples neue Premium-Kopfhörer tragen möglicherweise den Namen „AirPods Studio“. Die OverEar-AirPods, die noch in diesem Jahr auf den Markt kommen könnten, werden zu einem Preis von 349 Dollar verkauft, behaupten aktuelle Leaks auf Twitter. Sie würden das AirPods-Lineup nach oben abrunden.

Apple nennt seine neuen AirPods in der Premium-Version möglicherweise „AirPods Studio“, dieser Name wurde heute von dem in letzter Zeit recht bekannt gewordenen Leaker Jon Prosser ins Gespräch gebracht.

Looks like Apple is sticking with the “AirPods” branding for their new over-ear headphones.

AirPods Studio

Codename: B515

$349

— Jon Prosser (@jon_prosser) May 9, 2020