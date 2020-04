Bringt Apple seine OverEar-AirPods zur Online-WWDC mit?

Apples OverEar-AirPods kommen vielleicht zur WWDC. Über diese Premium-Variante der AirPods wurde schon oft spekuliert, auch ein neuer Preis wurde heute genannt. Zudem stehen für Ende des Jahres vielleicht auch neue „klassische“ AirPods in den Startlöchern.

Apple könnte seine OverEar-Version der AirPods im Juni auf der WWDC 2020 vorstellen. Diese Ausgabe von Apples weltweiter Entwicklerkonferenz wird in diesem Jahr aufgrund der weltweiten corona-Pandemie online ausgetragen, Apfellike.com berichtete.

Der Leaker John Prosser, der sich in den letzten Wochen immer wieder zu neuen Produkten von Apple geäußert hatte, sprach heute auf dem Kurznachrichtendienst Twitter auch über die neuen AirPods.

You ready for this? 👀

Apple Over-Ear Headphones

Codename: B515

(Think Beats 700)

$350

Aimed for WWDC

AirPods X

Codename: B517

For sports/running

(think Beats X)

~$200

Aimed for Sept/Oct

☝️ Probably what DigiTimes thought was “AirsPods Pro Lite”

End goal: phase out Beats 🤫

— Jon Prosser (@jon_prosser) April 7, 2020