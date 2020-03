Kommen die AirPods Pro Lite bald? Massenproduktion soll beginnen

Die AirPods Pro erhalten möglicherweise schon bald einen Nachfolger beziehungsweise einen kleinen Bruder: Eine neue Variante der Kopfhörer steht offenbar kurz vor der Massenproduktion. Die zuvor auch schon AirPods Pro Lite genannten AirPods könnten eine leicht abgespeckt Version ohne Active Noise cancelation sein.

Apple bringt womöglich schon recht bald neue AirPods. Eine neue Variante der Bluetooth-Kopfhörer soll sich angeblich kurz vor dem Start der Massenproduktion befinden, das berichtet heute zumindest die taiwanische Zeitschrift Digitimes. In einem Bericht für Abonnenten schreibt das Fachblatt, Apple plane derzeit, die Massenproduktion einer neuen AirPods-Variante gegen Ende des ersten Quartals und zu Beginn des zweiten Quartals diesen Jahres aufzunehmen. Ob und in welchem Ausmaß die Produktion von den noch immer auftretenden Beeinträchtigungen, die in Folge der raschen Ausbreitung des Corona-Virus in Chinas Lieferketten auftreten, ausgebremst wird, lässt sich schwer abschätzen, die AirPods Pro waren zuletzt zumindest deutlich hiervon betroffen, Apfellike.com berichtete. Eine knappe Verfügbarkeit scheint zumindest nicht unwahrscheinlich.

Was können die AirPods Pro Lite?

Noch herrscht weitgehende Unklarheit in Hinblick auf die Eigenschaften der neuen AirPods. Digitimes hatte sie in der Vergangenheit wiederholt als AirPods Pro Lite bezeichnet, wie wir in einer früheren Meldung berichtet hatten, ohne jedoch näher auf die damit verbundenen Implikationen einzugehen. Denkbar wäre, dass die AirPods Pro Lite dem aktuellen Modell äußerlich gleichen, also auch die selben Klangeigenschaften bieten, mit einer Ausnahme: Die Aktive Geräuschunterdrückung ANC könnte hier fehlen, entsprechend dürfte Apple auch mit dem Preis runter gehen.

Genaueres wird sicher erst der Marktstart zeigen, der irgendwann ab der Mitte des Jahres zu erwarten ist.

