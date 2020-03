Erste Kunden melden: Apple Pay startet wohl bald auch in Mexiko

Apple Pay startet offenbar bald in Mexiko. Erste Kunden können bereits ihre Kreditkarten zu ihrer Wallet hinzufügen, dann ist allerdings vorerst noch Schluss. Einen offiziellen Starttermin hat Apple für Apple Pay in dem Land auch noch nicht bekannt gegeben.

Apple Pay startet wohl bald in einem weiteren Land Lateinamerikas. Nach dem Start in Brasilien im Jahr 2018 bereitet das Unternehmen nun offenbar einen Launch von Apple Pay in Mexiko vor, das an die USA angrenzt. Wie einige erste Nutzer heute berichten, konnten sie ihre Karten bereits erfolgreich zu ihrer Apple Wallet hinzufügen, allerdings schlug der abschließende Prozess der Verifizierung zunächst noch fehl, ein bekanntes Phänomen, bevor Apple Pay in einem neuen Markt oder bei einer neuen Bank startet.

@ApplePayMexico Confirmo que acepta #ApplePay con tarjeta #BanRegio Solo que la región tiene que ser de USA 🇺🇸 En el call center confirman que si se puede utilizar en MX. pic.twitter.com/bykK7yekko — Juan De Santiago (@Juadso) March 5, 2020

Apple Pay in Mexico zunächst nur für Kunden einer Bank?

Zudem scheint es auch so, als würde Apple Pay in Mexiko aktuell nur für die Kunden einer einzigen Bank auf den Start vorbereitet, das ist durchaus nicht so ungewöhnlich. In den Niederlanden und anderen Märkten waren zum Start von Apple Pay ebenfalls nur eine oder zwei Banken unter den teilnehmenden Instituten gelistet.

Apple hat noch keinen offiziellen Starttermin für Apple Pay in >Mexiko bekannt gegeben, dies könnte noch einige Monate oder auch nur wenig eWochen dauern. Im letzten Jahr hatte Apple seinen Zahlungsdienst in viele weitere europäische Märkte gebracht.

