Neue Premium-AirPods geleakt: OverEar-Kopfhörer von Apple im Herbst?

Die AirPods bekommen wohl bald einen ganz großen Bruder: Ein Icon in iOS 14 deutet neue OverEar-Kopfhörer von Apple an, die sich auf dem Weg befinden. Über ein solches Gadget wird schon lange spekuliert.

Apple hat wohl doch einen neuen, großen Kopfhörer in der Pipeline. Bei dem AirPods Max genannten Gadget handelt es sich offenbar um den schon lange erwarteten OverEar-Kopfhörer des iPhone-Konzerns, erste Gerüchte über ein solches Modell tauchten bereits vor zwei Jahren auf. Nun ist man bei 9to5Mac auf einige Icons gestoßen, die auf einen neuen Kopfhörer von Apple hinweisen. Sie fanden sich in einer frühen Version von iOS 14, die man bei 9to5Mac in die Finger bekam. Diese neuen Kopfhörer der AirPods-Familie dürften das Flaggschiff Apples Kopfhörer-Lineups werden.

Neue Premium-Kopfhörer starten wohl nicht vor Herbst

Bis jetzt gibt es nur Beats in einer OverEar-Version, das dürfte sich bald ändern. Apple wird die neuen Kopfhörer wohl unter dem AirPods-Brand auf den Markt bringen. Der Preis könnte früheren Vermutungen nach bei 399 Dollar liegen, Apfellike.com berichtete. Ob die neuen AirPods Max über das Lightning-Kabel geladen werden oder per Wireless Charging, ist noch nicht sicher. Die neuen Kopfhörer dürften indes eine aktive Geräuschunterdrückung mit Transparenzmodus nach Art der AirPods Pro erhalten, ebenso den H1-Chip der aktuellen AirPods und Beats-Modelle. Ein Start vor Herbst ist unwahrscheinlich, da die Hinweise auf die neuen Top-AirPods in einer Version von iOS 14 aufgetaucht sind, dieses große Update wird erst im Herbst für alle Nutzer veröffentlicht werden.

