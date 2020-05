Unter strengen Auflagen: Alle 15 deutschen Apple Stores öffnen am Montag wieder

Die deutschen Apple Stores werden in wenigen Tagen wieder öffnen: Bereits am Montag geht es in allen 15 Retail Stores im Bundesgebiet wieder los. Allerdings gelten für einen Besuch strenge Regeln und Apple empfiehlt allen Kunden: Wenn möglich, online einkaufen.

Die Zeit der Schließung aller Apple Retail Stores in Deutschland hat ein Ende: Ab dem kommenden Montag, dem 11. Mai, öffnen der Apple Store Berlin und die übrigen 14 Ladengeschäfte von Apple in Deutschland wieder für ihre Kunden. Zuvor hatte Apple bereits seinen einzigen Apple Store in Österreich wieder geöffnet, wenn auch unter strengen Auflagen, Apfellike.com berichtete. Diese Regeln gelten in selbem Umfang auch für die deutschen Läden von Apple.

Besuch nur mit Maske, Ffiebermessen und Abstand

Apple wird den Einass in seine Stores kontrollieren. Es dürfen sich nur so viele Besucher gleichzeitig in einem Apple Store aufhalten, wie es der nötige Abstand von 1,5 Metern zwischen den Kunden zulässt. Außerdem gilt für den Besuch die im gesamten Einzelhandel ohnehin herrschende Maskenpflicht. Zusätzlich aber erfolgt am Eingang der Läden ebenfalls noch eine kontaktlose Temperaturmessung, die auch verpflichtend ist.

Apple erklärt, zunächst werde man den Fokus auf die Bearbeitung von Reparaturen und die Erledigung von Supportanfragen legen. Sitzungen der Reihe „Today at Apple“ werden bis auf weiteres nicht stattfinden. Zudem sind die Öffnungszeiten beschränkt: Geöffnet haben die Geschäfte von 11:00 Uhr bis 19:00 Uhr. Neben den Stores in Deutschland und Österreich hat Apple auch bereits 21 Apple Stores in Australien unter Auflagen wieder für die Kunden geöffnet.

