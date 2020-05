Mit Corona-Beschränkungen: Apple Store Wien ist seit heute wieder geöffnet

Apples erster Apple Store in Österreich öffnet heute seine Pforten wieder für Kunden. Damit geht eine wochenlange Schließung aufgrund von Corona zu Ende. Doch in den ersten Wochen gelten für den Besuch im Apple Store noch scharfe Regeln.

Apple öffnet heute seinen Apple Store in Wien wieder für Kunden. Das Unternehmen wird damit den ersten Apple Store außerhalb von China und Südkorea in Zeiten von Corona wieder beschränkt öffnen. Der Apple Store Kärntner Straße war der erste Apple Retail Store, den der iPhone-Konzern in Österreich eröffnet hatte.

Wer zur Wiedereröffnung allerdings beim Store vorbeisehen möchte, muss sich an die durchaus strengen Zutrittsvoraussetzungen halten, die in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorgaben in Österreich gelten.

Apple Store öffnet nur mit verkürzten Öffnungszeiten und Fokus auf Support und Service

Apple freue sich darauf, wieder persönlich für seine Kunden da sein zu können, ließ das Unternehmen sich in österreichischen Medienberichten zitieren. Man habe seine Kunden vermisst.

In den ersten Wochen wird der Fokus des Personals allerdings auf der Bearbeitung von Service- und Supportanfragen liegen. Wer ein Produkt kaufen möchte und keine Beratung benötigt, tut dies vielleicht besser online.

Zudem sind die Öffnungszeiten eingeschränkt auf 11:00 bis 18:00 Uhr. Weiters wird nur eingelassen, wer sich zuvor die Temperatur messen lässt und eine Maske trägt. Und schließlich achten Sicherheitsmitarbeiter am Einlass und das Personal im Store darauf, dass nur so viele Kunden eingelassen werden, wie sich gleichzeitig im Geschäft aufhalten können, ohne einen Mindestabstand von zwei Metern einzuhalten. In einer weiteren Meldung berichteten wir über Pläne Apples, seine Stores im Mai weltweit langsam wieder zu öffnen.

