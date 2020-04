Neuer Anlauf: Apple Stores sollen im Mai wieder eröffnet werden

Apple möchte offenbar einige erste Apple Stores Anfang Mai wieder öffnen. Entsprechende Pläne hatte das Unternehmen bereits im letzten Monat gefasst, jedoch wieder verwerfen müssen. Aktuell sind nur Apple Retail Stores in China sowie Südkorea geöffnet.

Apple plant offenbar einen zweiten Anlauf zur erneuten Öffnung seiner Retail-Geschäfte rund um die Welt. Apples Retail-Chefin Deidre O’Brien wird in einem Bericht der Agentur Bloomberg nun mit Aussagen zitiert, wonach Apple sich darauf vorbereite, Apple Stores im Mai wieder für Kunden zu öffnen.

Die Retail-Managerin äußerte sich nicht zu der Frage, welche Stores geöffnet werden sollen und in welchen Regionen die Öffnung ihren Anfang nehmen wird. Bereits vor einem Monat hatte es erste Spekulationen gegeben, wonach Apple eine Öffnung der ersten Apple Stores für die erste Aprilhälfte plane, Apfellike.com berichtete. Wie wir nun wissen, kam es nicht dazu.

Aktuell sind nur Apple Stores in China und Südkorea geöffnet

Ob im Mai tatsächlich wieder die Stores für Kunden öffnen, bleibt abzuwarten. Das wird auch von der regional unterschiedlichen Dynamik der Verbreitung von Covid-19 abhängig sein, die Öffnung wird zudem nur unter Einhaltung der entsprechenden lokalen Regeln für Hygiene und Gesundheitsvorsorge möglich sein. In Deutschland herrscht inzwischen eine bundesweite Pflicht zum Tragen von Masken im Einzelhandel.

Einzelne Mitarbeiter in verschiedenen Apple Stores berichteten gegenüber Medien, dass ihre Geschäfte erst im Juni wieder öffnen sollen. Derweil arbeiten die Mitarbeiter im Home-Office oder sind freigestellt, erhalten aber weiter ihren vollen Lohn, in den USA keine Selbstverständlichkeit wie in Deutschland. Aktuell sind nur die Apple Stores in China uneingeschränkt geöffnet, dort wurde die Wirtschaft nach dem Ausbruch von Covid-19 zuerst wieder hochgefahren. Auch in Südkorea hat seit Mitte April ein einzelner Flaggschiff-Store wieder für Kunden geöffnet.

