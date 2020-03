Ehrgeizig: Anfang April möchte Apple seine ersten Stores wieder öffnen

Die Apple Stores sind im Moment auf der ganzen Welt geschlossen – außer in China – doch das soll sich schon bald wieder ändern. Bereits Anfang des kommenden Monats möchte Apple erste Läden wieder für die Kundschaft öffnen, das Vorhaben dürfte vielerorts nur schwer umzusetzen sein.

Apples Retail-Geschäft steht im Augenblick auf der ganzen Welt still. Alle Apple Stores sind geschlossen worden, Apfellike.com berichtete. Zunächst galt die Schließung nur befristet bis zum 27. März, später dann, als die Corona-Pandemie immer aggressiver um sich griff und mehr und mehr Länder von ihrem Sog erfasst wurden, verlängerte Apple die Schließung auf unbestimmte Zeit.

Doch nun möchte das Unternehmen wieder raus aus dem Stillstand und zurück ins Geschäft. Dabei dürfte man hier und da auf Schwierigkeiten stoßen.

Anfang April sollen erste Apple Stores wieder öffnen

Wie nun die Agentur Bloomberg berichtet hat, plane Apple in der ersten Aprilhälfte damit zu beginnen, Apple Stores wieder zu öffnen. Man werde dabei mit Blick auf die Gegebenheiten in der Region vorgehen und die Läden Schritt für Schritt wieder öffnen, hieß es. Einstweilen sollen die Dienstpläne für die Mitarbeiter, die derzeit in Heimarbeit arbeiten, noch bis zum 05. April fortgeschrieben werden, anschließend wolle man die Pläne von Woche zu Woche den jeweiligen Erfordernissen anpassen.

Apple hat aktuell nur in China Stores geöffnet, wo die Pandemie einigermaßen unter Kontrolle zu sein scheint. In Europa sind Italien und Spanien besonders heftig von Covid-19 betroffen, auch in Frankreich und Teilen der Schweiz ist die Situation sehr angespannt. In Deutschland wurden die meisten nicht für die Grundversorgung benötigten Geschäfte bis zum 19. April geschlossen, viele Schließungen gehen sogar bis zum 30. April. Ob diese Maßnahmen zuvor noch einmal angepasst werden, ist ungewiss.

