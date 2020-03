Apple hat alle Stores in China ab heute wieder geöffnet

Apple hat alle seine Apple Stores in China wieder geöffnet. Die Ladengeschäfte waren aufgrund der Corona-Krise in den letzten Wochen die meiste Zeit über geschlossen gewesen. Unterdessen bleiben Apple Stores in anderen Regionen auch weiterhin zu.

Alle Apple Stores in China sind wieder offen. Mit dem heutigen Freitag wurde der reguläre Geschäftsbetrieb in allen 42 Apple Retail Stores in Festlandchina wiederaufgenommen. Schon in den letzten Tagen waren immer mehr Geschäfte des iPhone-Konzerns in China wieder eröffnet worden, im Februar hatte Apple die Läden alle zugemacht, um die Angestellten und Besucher vor der Infektion mit dem neuartigen Corona-Virus zu schützen.

Hanno ormai riaperto al pubblico tutti i 42 Apple Store cinesi (41 con qualche limitazione d’orario -in rosso- saranno 39 dal 19/3), fino a ieri ne mancavano ancora 3 all’appello https://t.co/3v2SntmAAx ma, evidentemente, a Tianjin hanno risolto gli ultimi problemi pic.twitter.com/useVGJrqIT — setteBIT (@setteBIT) March 12, 2020

Apple Stores in Italien bleiben auch weiterhin geschlossen

Unterdessen gelten die erheblichen Einschränkungen im Betrieb der Apple Stores andernorts fort. In Italien hat Apple zuletzt alle 17 Apple Retail Stores in dem Land geschlossen, Apfellike.com berichtete. In dem Land ist inzwischen nahezu das gesamte öffentliche Leben zum Erliegen gekommen.

Apple hat auch seine Mitarbeiter im Apple Park dazu aufgerufen, nach Möglichkeit von zu Hause aus weiterzuarbeiten, Apfellike.com berichtete. In den noch geöffneten Apple Stores sollen Kunden AirPods und Apple Watches nach Möglichkeit nicht mehr Vorort ausprobieren, wie wir in einer weiteren Meldung berichtet hatten. Die Auswirkungen des Corona-Virus treffen auch die Lieferketten des Unternehmens, wodurch es zu erheblichen Verzögerungen bei der Produktion verschiedener Produkte kommen kann.

