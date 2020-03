Wegen Corona: Apple schließt seine 17 Stores in Italien

Apple hat heute seine Apple Stores in Italien geschlossen. Das Unternehmen reagiert damit auf die rasche Ausbreitung des neuartigen Corona-Virus in dem Land. Italien ist in Europa das am stärksten betroffene Land und hat inzwischen weitreichende Maßnahmen zur Eindämmung der Erkrankung in die Wege geleitet.

Apple hat sich entschlossen, seine Apple Stores in Italien einstweilen zu schließen. Der Konzern betreibt insgesamt 17 Ladengeschäfte in Italien. Die Schließung der Läden erfolgt bis auf weiteres, so der Redakteur der Agentur Bloomberg Mark Gurman heute Abend auf dem Kurznachrichtendienst Twitter.

Apple is closing all 17 retail stores in Italy until further notice amid the coronavirus outbreak. — Mark Gurman (@markgurman) March 11, 2020

Apple hatte schon zuvor vereinzelt Apple Stores in Italien zugemacht, Apfellike.com berichtete. Wann die Retail Stores wieder eröffnet werden, ist aktuell noch nicht abzusehen.

Italien in Europa am stärksten von Corona betroffen

Italien ist das Land, das in Europa aktuell am stärksten von dem Corona-Virus betroffen ist. Die Regierung hat inzwischen weitreichende Maßnahmen gegen die weitere Ausbreitung der Erkrankung beschlossen, diese beinhalten die weitgehende Isolierung Italiens vom internationalen Reiseverkehr. Der Zugverkehr nach Österreich wurde eingestellt.

Apple hat unterdessen seine Mitarbeiter im Apple Park ins Home-Office beordert, um eine Ausbreitung in der Belegschaft zu begrenzen, Apfellike.com berichtete. In Irland hatte sich gestern ein Mitarbeiter der Apple Irland-Zentrale mit dem Virus infiziert. Daraufhin wurden einige weitere Beschäftigte nachhause geschickt. Insgesamt arbeiten rund 10.000 Mitarbeiter für Apple in Irland.

