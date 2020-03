Nachrichten löschen, Erwähnungen in Gruppen: iMessage bekommt neue Features

Apple bringt in iOS 14 wohl einige Neuerungen für iMessage. Zum einen können Nutzer dann Teilnehmer in einem Gruppen-Chat erwähnen, wie es auch bei WhatsApp möglich ist. Eine andere Funktion des populären Messengers bleibt bei iMessage aber offenbar weiter aus.

Apple arbeitet offenbar an einigen neuen Features für seinen Nachrichtendienst iMessage, der nur auf Apple-Geräten wie iPhone, iPad, Mac und Apple Watch genutzt werden kann. In Zukunft können Nutzer so etwa andere Teilnehmer in einem Gruppen-Chat erwähnen, dies wird wohl ebenso wie bei WhatsApp mittels eines @ vor dem Namen es zu erwähnenden Teilnehmers möglich sein. Weiter sollen Nutzer gesendete Nachrichten zurückrufen, also beim Empfänger löschen können, dies ist ebenfalls ein Feature, das bei WhatsApp bereits länger verfügbar ist. Dort können Nutzer eine Nachricht etwas mehr als eine Stunde nach Versand löschen, ob und welche Beschränkungen es hier bei Apple geben wird, ist nicht klar.

Zitieren von Nachrichten bleibt wohl auf der Strecke

Weiter soll ein Indikator, der zeigt, dass ein anderer Nutzer gerade etwas schreibt, nun auch in Gruppenunterhaltungen bei iMessage kommen, das geht aus den Ausführungen von MacRumors hervor. Zudem können Nutzer wohl die letzte Nachricht als ungelesen markieren. Ein anderes praktisches Feature von WhatsApp erhält iMessage dagegen wohl nicht: Weiterhin werden Nutzer eine Nachricht nicht zitieren können, um sich darauf zu beziehen.

Die neuen iMessage-Features kommen wohl auf iOS und Mac, jedoch ist nicht klar, wann das sein wird. Möglich wäre ein Launch im Rahmen des Starts von iOS 14 und das wird im Herbst der Fall sein.

Artikel bewerten

Ähnliche Beiträge

0 SHARES Facebook Twitter