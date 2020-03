Ab ins Home-Office: Apple will Apple Park Corona-frei halten

Auch die USA bleiben vor dem Corona-Virus nicht verschont. Die Lungenerkrankung, die sich zunächst vor allem in China ausbreitete, hat die Vereinigten Staaten und dort Kalifornien inzwischen erreicht. Auch Apple reagiert darauf und empfiehlt seinen Mitarbeitern, lieber von Zuhause aus zu arbeiten.

Apple hat nun nicht nur in China Gegenmaßnahmen gegen den Corona-Virus getroffen. Dort hatte das Unternehmen zunächst seine Apple Stores und Büros geschlossen, insgesamt über 40 Liegenschaften, in denen rund 10.000 Mitarbeiter beschäftigt sind, Apfellike.com berichtete – zuletzt wurden auch Care-Pakete an von Anti-Corona-Maßnahmen betroffene Beschäftigte in China verschickt, nun ergeht auch Post an die Mitarbeiter im heimatlichen Kalifornien. Wie der Redakteur von Bloomberg Mark Gurman heute auf Twitter vermeldete, empfiehlt Apple, seinen Mitarbeitern möglichst viel Arbeit von daheim zu erledigen.

Apple is encouraging employees in Silicon Valley to work from home today if they can as an “additional precaution.” Its local retail stores remain open. — Mark Gurman (@markgurman) March 6, 2020

Home-Office ist keine Pflicht

Schon andere Unternehmen hatten ihren Beschäftigten in den letzten Tagen ans Herz gelegt, nach Möglichkeit möglichst viel Arbeit mit Nachhause zu nehmen, genau das, was man sonst tunlichst vermeiden sollte. Einige Firmen zahlen ihren Mitarbeitern sogar das Taxi ins Büro, damit sie nicht die U-Bahn benutzen müssen, bei Apple nimmt man die Sache allerdings noch nicht ganz so streng.

Dort können die Beschäftigten auch nach wie vor Präsenz am Arbeitsplatz zeigen. Auch die Apple Retail Stores in Kalifornien bleiben nach wie vor geöffnet.

