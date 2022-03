Raus aus dem Home-Office: Die langsame Rückkehr in den Apple Park

Apple ruft seine Mitarbeiter zurück in die Büros. Ab dem 11. April soll das Personal wieder vom Apple Park arbeiten, jedenfalls zum Teil. Die Wiedergewöhnung an die Arbeit im Großraumbüro wird sehr gemächlich angegangen.

Apple hat zur Rückkehr der Belegschaft in die Büros gerufen. Wie zuerst die Agentur Bloomberg berichtet hatte, sollen die Beschäftigten ab dem 11. April wieder im Apple Park arbeiten. Seit Ausbruch der Corona-Pandemie sind viele Beschäftigte weltweit aus dem Home-Office tätig, das soll sich nun langsam wieder ändern.

Apple gewöhnt die Mitarbeiter langsam wieder an die Arbeit in Präsenz

Ab dem 11. April müssen die Beschäftigten allerdings zunächst nur für einen Tag in der Woche zurück ins Büro. Drei Wochen danach werden aus einem dann zwei Tage. Ab dem 23. Mai schließlich müssen Mitarbeiter dann drei Tage der Woche im Büro erscheinen: Montag, Dienstag und Donnerstag. Mittwoch und Freitag können sie auf Wunsch aber weiter daheim arbeiten.

Wie es weiter heißt, hat Applechef Tim Cook selbst den Plan für den hybriden Arbeitsansatz entwickelt. Apple hatte3 schon zu verschiedenen Gelegenheiten versucht, wieder in die Präsenzarbeit zurückzufinden. Diese Anläufe wurden aber stets durch wieder steigende Corona-Zahlen oder eine neue Variante ausgebremst, diesmal allerdings sieht es gut aus. In Deutschland sind bereits wieder viele Beschäftigte ins Büro zurückgekehrt. In den USA arbeiten allerdings auch bei Apple vielerorts Beschäftigte schon derzeit wieder in den diversen Niederlassungen des Unternehmens. Die sinkenden Fallzahlen haben nun auch den Verzicht auf die Maskenpflicht möglich gemacht, wie wir zuvor in einer weiteren Meldung berichtet hatten.

