Apple hebt Maskenpflicht für Mitarbeiter in den USA teilweise auf

Apple hebt die Maskenpflicht für seine Mitarbeiter in Teilen der USA auf. Die Lockerung gilt in Gebieten, die besonders niedrige Infektionszahlen aufweisen. Sie gilt für Personal in den Niederlassungen und auch den Apple Retail Stores.

Apple lockert einen weiteren Aspekt seiner Corona-Bestimmungen. Das Unternehmen verabschiedet sich jetzt auch von der Maskenpflicht in den Büros, wie zuerst die Agentur Bloomberg berichtet hatte. Auch die Mitarbeiter in den Apple Retail Stores müssen ab heute keine Maske mehr tragen. Diese neue Lockerung gilt allerdings nur in Teilen der USA, konkret überall dort, wo das Tragen von Masken in Innenräumen jetzt nicht mehr gesetzlich vorgeschrieben ist.

Apple reagiert auf entspanntere Corona-Lage

Diese Entscheidung gilt etwa für Apple Stores und Büros in Teilen Kaliforniens. Dort hatte Apple zuletzt auch den Besuchern von Apple Stores erlaubt, die Masken fallen zu lassen, wie wir in einer früheren Meldung berichtet hatten. Eine weitere Einschränkung gibt es allerdings noch: Die neue Lockerung gilt nur für Mitarbeiter, die gegen Corona geimpft sind.

Die Corona-Schutzmaßnahmen werden derzeit überall dort in den USA gelockert, wo das Infektionsgeschehen zuletzt deutlich abgenommen hatte.

In Deutschland zeichnet sich in dieser Hinsicht einstweilen keine Änderung ab, auch über den 20. März hinaus wird sich an der Maskenpflicht in Innenräumen wohl nichts ändern.

