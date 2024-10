Schlafapnoe-Erkennung: watchOS 11.1- und iOS 18.1-Betas schalten Feature frei

Bereits im Sommer hatte Apple sie angekündigt, nun ist sie auch da: Mit den jüngsten Betas erhält die Apple Watch die Erkennung von Schlafapnoe. Allerdings muss das Feature zunächst eingerichtet werden.

Die neueste Beta-Version von iOS 18.1 und watchOS 11.1 bringt eine wichtige neue Funktion für die Apple Watch: Schlafapnoe-Benachrichtigungen. Diese Funktion wird auf den neuesten Modellen, darunter die Apple Watch 10, die Series 9 und die Ultra 2, eingeführt und soll Nutzern helfen, mögliche Anzeichen von Schlafapnoe frühzeitig zu erkennen. Schlafapnoe ist eine häufige, aber oft unerkannte Schlafstörung, bei der es während des Schlafs zu wiederholten Atemaussetzern kommt. Diese neue Funktion könnte daher für viele Menschen von großer Bedeutung sein, um rechtzeitig auf gesundheitliche Probleme aufmerksam zu werden.

Feature muss zunächst eingerichtet werden

Um diese Funktion zu nutzen, müssen Nutzer zunächst einige Schritte in der Health-App durchlaufen. Dabei werden persönliche Daten wie das Alter und eventuell bereits vorliegende Diagnosen zur Schlafapnoe abgefragt. Diese Informationen sind wichtig, damit die Apple Watch genauere Analysen durchführen kann. Sobald die Funktion aktiviert ist, beginnt die Apple Watch, über einen Zeitraum von zehn Tagen Daten zum Schlafverhalten zu sammeln. Nach dieser Datensammlung kann die Uhr mögliche Anzeichen für Schlafapnoe erkennen und entsprechende Benachrichtigungen an den Nutzer senden.

Es ist jedoch zu beachten, dass diese Funktion derzeit nur in den Beta-Versionen von iOS 18.1 und watchOS 11.1 verfügbar ist. Nutzer, die an der Beta teilnehmen, können die Funktion bereits jetzt testen, bevor sie in einer späteren offiziellen Version allgemein freigegeben wird. Diese Neuerung könnte besonders für Menschen mit bereits bekannten Schlafproblemen oder einem Verdacht auf Schlafapnoe hilfreich sein, da sie so rechtzeitig ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen können.