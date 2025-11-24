iPhone 17 Pro im Test: Evolution auf den zweiten BlickVorherige Artikel

An Apple a day keeps the Doctor away

Home » News » Keine Chance für Scams: 5 Gründe für ein VPN am Black Friday

Keine Chance für Scams: 5 Gründe für ein VPN am Black Friday

News, Sonstiges
Keine Chance für Scams: 5 Gründe für ein VPN am Black Friday
Lukas Lukas mehr Artikel
24 November 2025 17:03

Der November ist da und mit ihm die Hochsaison für Online-Shopping. Doch während ihr nach den besten Deals sucht, lauern im Hintergrund auch jede Menge Betrüger. Branchenanalysen schätzen die gesamten globalen Schäden im Bereich E-Commerce-/Online-Shopping-Betrug für 2025 auf etwa 138,6 Mrd. US-Dollar. Für 2026 rechnen verschiedene Studien mit einem weiteren Anstieg.

Mit anderen Worten: Während ihr auf Schnäppchenjagd geht, sind Cyberkriminelle auf Datenfang. Doch keine Sorge – mit ein paar simplen Sicherheitsregeln und einem guten VPN könnt ihr euch effektiv vor Black-Friday-Scams schützen.

1) Öffentliches WLAN: So bleibt ihr sicher

Öffentliche WLANs sind oft unverschlüsselt und damit ein Paradies für Datendiebe. Ein VPN (Virtual Private Network) verhindert das: Es legt einen Schutzschild um euren gesamten Internetverkehr. Das bedeutet, selbst wenn ihr im Café oder im Hotel shoppt, bleiben Passwörter, Logins und Zahlungsinformationen sicher und privat.

Einige Anbieter wie NordVPN bieten zusätzlich Threat Protection Pro an – eine Funktion, die betrügerische Webseiten, Phishing-Links und Malware automatisch blockiert. In unabhängigen Tests erreichte das Tool eine Trefferquote von bis zu 90 Prozent bei der Erkennung von Fake-Shops und Phishing-Versuchen. Gerade in der heißen Black-Friday-Phase ist das ein echter Sicherheitsvorteil.

2) Fake-Shops und Betrugs-Seiten automatisch blockieren

Gefälschte Shops sind ein Dauerbrenner in der Betrugsszene. Sie sehen echten Markenseiten zum Verwechseln ähnlich – nur dass euer Geld und eure Daten dort einfach verschwinden.

Früher konnte man oft auf klare Anzeichen achten, wie Tippfehler in der URL, fehlerhafte Texte oder unrealistische Rabatte (z.B. 80 Prozent auf neue AirPods).

Das Problem: Diese Maschen werden dank KI viel raffinierter. Betrüger nutzen jetzt überzeugend klingende, KI-generierte Produktbewertungen, KI-Chatbots, die einen „Kundenservice“ simulieren, oder sogar Deepfake-Video-Testimonials. Selbst Phishing-Mails sind dank KI oft fehlerfrei und kaum noch von echten zu unterscheiden.

Das macht die manuelle Erkennung fast unmöglich. 

Ein gutes VPN mit integriertem Bedrohungsschutz – wie das von NordVPN – erkennt viele dieser betrügerischen Domains automatisch und blockiert sie, noch bevor ihr die Seite überhaupt ladet oder persönliche Daten eingebt.

3) Online-Shopping-Sicherheit dank Privatsphäre

Online-Shops, Werbenetzwerke und Tracking-Tools verfolgen euch auf Schritt und Klick. Manche Fake-Anzeigen nutzen diese Daten sogar gezielt, um euch mit personalisierten Scams zu locken.

Ein VPN verschleiert eure IP-Adresse und verhindert, dass Dritte euer Surfverhalten analysieren. So bleibt eure Online-Shopping-Aktivität privat und ihr seht weniger gefährliche Fake-Ads.

4) Sicheres Bezahlen – auch im Schnäppchenstress

Ein VPN schützt nicht nur eure Daten, sondern auch den Zahlungsprozess. In Kombination mit sicheren Bezahlmethoden wie Apple Pay, Google Pay oder einer Kreditkarte seid ihr doppelt abgesichert.

Threat Protection Pro von NordVPN erkennt viele betrügerische Zahlungsseiten im Hintergrund und warnt euch, bevor Schaden entsteht.

5) Bessere Preise, smarter shoppen

Ein netter Bonus: Mit einem VPN könnt ihr Preise vergleichen, die in anderen Ländern angeboten werden. Viele Online-Shops und Streamingdienste passen ihre Preise regional an – ein VPN hilft euch, faire Angebote zu finden. (Natürlich immer im Rahmen der Nutzungsbedingungen des jeweiligen Anbieters.)

Black-Friday-Betrug erkennen – euer 30-Sekunden-Check

  1. URL prüfen: Nur Seiten mit „https://“ und Schloss-Symbol sind sicher.
  2. Design & Sprache: Schlechte Übersetzungen, kaputte Links = Alarmzeichen.
  3. Bewertungen checken: Nicht nur auf der Shopseite, sondern auch extern (z. B. Google, Trustpilot).
  4. Zahlungsmethoden: Kein PayPal oder Kreditkarte? Finger weg.
  5. Reality-Check: 90 Prozent Rabatt? Meistens zu schön, um wahr zu sein.

Extra-Tipp: Aktiviert NordVPNs Threat Protection Pro – das Tool erkennt viele dieser Fallen automatisch.

Was tun, wenn ihr auf einen Black Friday-Betrug hereingefallen seid?

  • Sofort Bank oder Zahlungsanbieter informieren.
  • Passwörter ändern und Zwei-Faktor-Authentifizierung aktivieren.
  • Gerät auf Malware prüfen.
  • Betrug bei der Plattform oder der Polizei melden.

Und: Je schneller ihr reagiert, desto besser.

Sicher surfen, schlau sparen: NordVPN schützt euch vor Online-Fallen

NordVPN bietet euch mehr als nur klassische VPN-Funktionen – es ist eine komplette Sicherheitslösung für eure Geräte. Ihr könnt bis zu 10 Geräte gleichzeitig verbinden, egal ob macOS, Windows, Android, iOS, AppleTV, AndroidTV oder Linux. Mit tausenden Servern in 165 Ländern gibt es immer eine schnelle Verbindung, egal wo ihr seid.

Die wichtigsten Features auf einen Blick:

  • Keine Logs, mehrfach geprüft: NordVPN speichert keine Aktivitätsdaten und wurde bereits fünfmal unabhängig auditiert.
  • Starke Verschlüsselung: AES-256-Bit sorgt dafür, dass eure Daten praktisch unknackbar sind.
  • Protokolle für jeden Bedarf: OpenVPN, IKEv2/IPsec und NordLynx (WireGuard-Adaption) bieten schnelle und sichere Verbindungen.
  • NordWhisper: Umgeht Netzfilter und Firewalls, ideal für Reisen, öffentliche WLANs oder Büro-Netze.
  • Spezial-Server: Für extra Sicherheit oder um Einschränkungen zu umgehen – darunter Dedicated IP, Onion over VPN, Double VPN, Obfuscated Server und P2P.
  • Threat Protection Pro: Blockiert schädliche Websites, Phishing-Versuche, Tracker und Malware-Dateien- Zusätzlich scannt es unter Windows Apps auf Sicherheitslücken. Verfügbar in Plus-, Complete- und Ultra-Plänen.
  • Kundenservice: Rund um die Uhr erreichbar, falls Fragen auftauchen.

Kurz gesagt: Mit NordVPN surft ihr sicher, schnell und privat – egal, wo ihr seid und auf welchem Gerät ihr unterwegs seid. Und besonders rund um den Black Friday, wenn Fake-Shops wie Pilze aus dem Boden schießen, ist ein zuverlässiger Schutz unverzichtbar.

Das Beste: Zum Black Friday gibt’s das Ganze zum Sparpreis – statt 11,59 Euro im Monat zahlt ihr nur 2,99 Euro und bekommt 3 Monate gratis obendrauf. So surft und shoppt ihr sicher – und spart gleich doppelt. 

-> Jetzt abchecken: Black-Friday-Deal bei NordVPN!

Keine News mehr verpassen! Unsere App für iOS und Android mit praktischer Push-Funktion.

Abonnieren
Benachrichtigen bei

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind markiert *

0 Kommentare
Neueste
Älteste Meistbewertet
Inline-Feedbacks
Alle Kommentare anzeigen

News

Alle Artikel dieser Kategorie
Für nur 1 €: JETZT iPhone 17, 17 Pro & Air bei o2 kaufen

Für nur 1 €: JETZT iPhone 17, 17 Pro & Air bei o2 kaufen

Der Verkauf läuft: Ab sofort kannst du bei o2 das iPhone 17 kaufen – mit starken Vorteilen und schon ab 1 Euro Anzahlung. Auch die Pro- und Air-Modelle sind bei [...]

Alte Eisen: Auf diesen iPhones läuft WhatsApp nicht mehr

Alte Eisen: Auf diesen iPhones läuft WhatsApp nicht mehr

A20: iPhone 18-Prozessor wohl mit extremem Leistungssprung

A20: iPhone 18-Prozessor wohl mit extremem Leistungssprung

iPhone bald auch mit 200 MP-Kamera? Apple treibt Entwicklung voran

iPhone bald auch mit 200 MP-Kamera? Apple treibt Entwicklung voran

Lade dir jetzt die Apfellike App:

Offizielle Apfellike Partner:

Um uns in Zukunft von Banner-Werbung unabhängig zu machen, möchten wir uns Stück für Stück mit der Hilfe von ausgewählten Partnern refinanzieren.

Aktuelle News

mehr News
Keine Chance für Scams: 5 Gründe für ein VPN am Black Friday

Keine Chance für Scams: 5 Gründe für ein VPN am Black Friday   0

mehr
iPhone 17 Pro im Test: Evolution auf den zweiten Blick

iPhone 17 Pro im Test: Evolution auf den zweiten Blick

mehr
Für nur 1 €: JETZT iPhone 17, 17 Pro & Air bei o2 kaufen

Für nur 1 €: JETZT iPhone 17, 17 Pro & Air bei o2 kaufen

mehr
Ab jetzt: Für 1 Euro iPhone 17, 17 Air, 17 Pro vorbestellen bei o2

Ab jetzt: Für 1 Euro iPhone 17, 17 Air, 17 Pro vorbestellen bei o2

mehr
ONLINE: LIVETICKER zum iPhone 17 Event – Jetzt bei Apfellike.com!

ONLINE: LIVETICKER zum iPhone 17 Event – Jetzt bei Apfellike.com!

mehr

Unterstützt von

World4You Webhosting

Schlagwörter

Amazon Android App Apple Apple-Pay Apple Store Apple TV Apple Watch App Store Beta China Deals Developer Beta Facebook Featured Gerüchte Google iOS iOS 7 iPad iPad Pro iPhone iPhone 6 iPhone 8 iPhone 12 iTunes Keynote Mac MacBook Air MacBook Pro Markt Politik Public Beta Quick-News readable Review Samsung Sicherheit Siri Streaming Tim Cook Update Video WhatsApp WWDC

Apfellike ist ein schnellwachsendes deutschsprachiges Technik, Web und Apple Magazin, welches die Themengebiete, wie Apple, iPhone, iPad, Mac, Google, Facebook oder Web, in Form von Artikeln, News und Videos behandelt.

Tipps

Backstage

About Apfellike - Apple News Blog

Apfellike ist ein schnellwachsendes deutschsprachiges Technik, Web und Apple Magazin. Dank des versierten Redakteure-Team finden Leser täglich neue News, Artikel und Videos zum Thema Web, Apple, Mac, iPhone, iPad, Google, Technik und Co. Unser Content setzt sich neben Reviews von Technik und Apple Produkten, Apps oder anderen Zubehörteilen auch aus der Gerüchteküche und allgemeinen Apple News zusammen.

© APFELLIKE 2025.

Web & Technik Magazin | Design by juergen.co