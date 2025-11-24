Keine Chance für Scams: 5 Gründe für ein VPN am Black Friday

Der November ist da und mit ihm die Hochsaison für Online-Shopping. Doch während ihr nach den besten Deals sucht, lauern im Hintergrund auch jede Menge Betrüger. Branchenanalysen schätzen die gesamten globalen Schäden im Bereich E-Commerce-/Online-Shopping-Betrug für 2025 auf etwa 138,6 Mrd. US-Dollar. Für 2026 rechnen verschiedene Studien mit einem weiteren Anstieg.

Mit anderen Worten: Während ihr auf Schnäppchenjagd geht, sind Cyberkriminelle auf Datenfang. Doch keine Sorge – mit ein paar simplen Sicherheitsregeln und einem guten VPN könnt ihr euch effektiv vor Black-Friday-Scams schützen.

1) Öffentliches WLAN: So bleibt ihr sicher

Öffentliche WLANs sind oft unverschlüsselt und damit ein Paradies für Datendiebe. Ein VPN (Virtual Private Network) verhindert das: Es legt einen Schutzschild um euren gesamten Internetverkehr. Das bedeutet, selbst wenn ihr im Café oder im Hotel shoppt, bleiben Passwörter, Logins und Zahlungsinformationen sicher und privat.

Einige Anbieter wie NordVPN bieten zusätzlich Threat Protection Pro an – eine Funktion, die betrügerische Webseiten, Phishing-Links und Malware automatisch blockiert. In unabhängigen Tests erreichte das Tool eine Trefferquote von bis zu 90 Prozent bei der Erkennung von Fake-Shops und Phishing-Versuchen. Gerade in der heißen Black-Friday-Phase ist das ein echter Sicherheitsvorteil.

2) Fake-Shops und Betrugs-Seiten automatisch blockieren

Gefälschte Shops sind ein Dauerbrenner in der Betrugsszene. Sie sehen echten Markenseiten zum Verwechseln ähnlich – nur dass euer Geld und eure Daten dort einfach verschwinden.

Früher konnte man oft auf klare Anzeichen achten, wie Tippfehler in der URL, fehlerhafte Texte oder unrealistische Rabatte (z.B. 80 Prozent auf neue AirPods).

Das Problem: Diese Maschen werden dank KI viel raffinierter. Betrüger nutzen jetzt überzeugend klingende, KI-generierte Produktbewertungen, KI-Chatbots, die einen „Kundenservice“ simulieren, oder sogar Deepfake-Video-Testimonials. Selbst Phishing-Mails sind dank KI oft fehlerfrei und kaum noch von echten zu unterscheiden.

Das macht die manuelle Erkennung fast unmöglich.

Ein gutes VPN mit integriertem Bedrohungsschutz – wie das von NordVPN – erkennt viele dieser betrügerischen Domains automatisch und blockiert sie, noch bevor ihr die Seite überhaupt ladet oder persönliche Daten eingebt.

3) Online-Shopping-Sicherheit dank Privatsphäre

Online-Shops, Werbenetzwerke und Tracking-Tools verfolgen euch auf Schritt und Klick. Manche Fake-Anzeigen nutzen diese Daten sogar gezielt, um euch mit personalisierten Scams zu locken.

Ein VPN verschleiert eure IP-Adresse und verhindert, dass Dritte euer Surfverhalten analysieren. So bleibt eure Online-Shopping-Aktivität privat und ihr seht weniger gefährliche Fake-Ads.

4) Sicheres Bezahlen – auch im Schnäppchenstress

Ein VPN schützt nicht nur eure Daten, sondern auch den Zahlungsprozess. In Kombination mit sicheren Bezahlmethoden wie Apple Pay, Google Pay oder einer Kreditkarte seid ihr doppelt abgesichert.

Threat Protection Pro von NordVPN erkennt viele betrügerische Zahlungsseiten im Hintergrund und warnt euch, bevor Schaden entsteht.

5) Bessere Preise, smarter shoppen

Ein netter Bonus: Mit einem VPN könnt ihr Preise vergleichen, die in anderen Ländern angeboten werden. Viele Online-Shops und Streamingdienste passen ihre Preise regional an – ein VPN hilft euch, faire Angebote zu finden. (Natürlich immer im Rahmen der Nutzungsbedingungen des jeweiligen Anbieters.)

Black-Friday-Betrug erkennen – euer 30-Sekunden-Check

URL prüfen: Nur Seiten mit „https://“ und Schloss-Symbol sind sicher. Design & Sprache: Schlechte Übersetzungen, kaputte Links = Alarmzeichen. Bewertungen checken : Nicht nur auf der Shopseite, sondern auch extern (z. B. Google, Trustpilot). Zahlungsmethoden : Kein PayPal oder Kreditkarte? Finger weg. Reality-Check : 90 Prozent Rabatt? Meistens zu schön, um wahr zu sein.

Extra-Tipp: Aktiviert NordVPNs Threat Protection Pro – das Tool erkennt viele dieser Fallen automatisch.

Was tun, wenn ihr auf einen Black Friday-Betrug hereingefallen seid?

Sofort Bank oder Zahlungsanbieter informieren.

Passwörter ändern und Zwei-Faktor-Authentifizierung aktivieren.

Gerät auf Malware prüfen.

Betrug bei der Plattform oder der Polizei melden.

Und: Je schneller ihr reagiert, desto besser.

Sicher surfen, schlau sparen: NordVPN schützt euch vor Online-Fallen

NordVPN bietet euch mehr als nur klassische VPN-Funktionen – es ist eine komplette Sicherheitslösung für eure Geräte. Ihr könnt bis zu 10 Geräte gleichzeitig verbinden, egal ob macOS, Windows, Android, iOS, AppleTV, AndroidTV oder Linux. Mit tausenden Servern in 165 Ländern gibt es immer eine schnelle Verbindung, egal wo ihr seid.

Die wichtigsten Features auf einen Blick:

Keine Logs, mehrfach geprüft : NordVPN speichert keine Aktivitätsdaten und wurde bereits fünfmal unabhängig auditiert.

Starke Verschlüsselung : AES-256-Bit sorgt dafür, dass eure Daten praktisch unknackbar sind.

Protokolle für jeden Bedarf : OpenVPN, IKEv2/IPsec und NordLynx (WireGuard-Adaption) bieten schnelle und sichere Verbindungen.

NordWhisper : Umgeht Netzfilter und Firewalls, ideal für Reisen, öffentliche WLANs oder Büro-Netze.

Spezial-Server : Für extra Sicherheit oder um Einschränkungen zu umgehen – darunter Dedicated IP, Onion over VPN, Double VPN, Obfuscated Server und P2P.

Threat Protection Pro : Blockiert schädliche Websites, Phishing-Versuche, Tracker und Malware-Dateien- Zusätzlich scannt es unter Windows Apps auf Sicherheitslücken. Verfügbar in Plus-, Complete- und Ultra-Plänen.

Kundenservice : Rund um die Uhr erreichbar, falls Fragen auftauchen.

Kurz gesagt: Mit NordVPN surft ihr sicher, schnell und privat – egal, wo ihr seid und auf welchem Gerät ihr unterwegs seid. Und besonders rund um den Black Friday, wenn Fake-Shops wie Pilze aus dem Boden schießen, ist ein zuverlässiger Schutz unverzichtbar.

Das Beste: Zum Black Friday gibt’s das Ganze zum Sparpreis – statt 11,59 Euro im Monat zahlt ihr nur 2,99 Euro und bekommt 3 Monate gratis obendrauf. So surft und shoppt ihr sicher – und spart gleich doppelt.

-> Jetzt abchecken: Black-Friday-Deal bei NordVPN!