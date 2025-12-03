Keine Chance für Scams: 5 Gründe für ein VPN am Black FridayVorherige Artikel

414 Euro sparen: 11″ iPad Air 5G (2025) bei o2 im Mega-Deal

03 Dezember 2025 14:09
Auch nach dem Black Friday gibt es tolle Deals auf Apple-Produkte. Soeben lancierte o2 einen besonders spannenden, den wir euch nicht vorenthalten wollten: das brandneue 11″ iPad Air 5G (aus 2025, 128GB) im o2 my Data M mit 50 GB gibt es bis zu 414 Euro günstiger!

Günstiger bekommt ihr das iPad Air aus 2025 mit 128 GB aktuell mit den Data M- (50 GB), L-(100 GB) und XL-Tarifen (200 GB). Der Preis für 24 Monate Laufzeit liegt im Data M zum Beispiel bei 39,99 € (19 € Geräteanzahlung, 39,99 € Anschlusspreis), für 36M Laufzeit nur bei 29,99 € (1 € Geräteanzahl, 39,99 € Anschlusspreis).

Je nach Deal spart ihr bis zu 414 Euro.

Beispielrechnung: iPad Air Deal mit Data M (36M)

  • Gerät mtl. (36 Raten): 21,50 €
  • Tarif mtl.: 8,49 €
  • monatlich gesamt: 29,99 statt 41,49 €
Einmalige Kosten
  • Gerät Anzahlung: 1,00 €
  • Einmaliger Anschlusspreis: 39,99 €
  • Versandkosten: 4,99 €
  • Einmalig gesamt: 45,98 €

