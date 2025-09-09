Narwal Flow im Test: Design-Statement mit echter Wisch-Power | REVIEWVorherige Artikel
ONLINE: LIVETICKER zum iPhone 17 Event – Jetzt bei Apfellike.com!

ONLINE: LIVETICKER zum iPhone 17 Event – Jetzt bei Apfellike.com!
09 September 2025 18:58
Es ist so weit: Apples Keynote zur Vorstellung des iPhone 17, 17 Pro und 17 Air und weiterer neuer Produkte beginnt. Wir berichten ab sofort LIVE und in Echtzeit mit allen Details.

Wie üblich haben wir einen Liveticker für euch direkt unter diesem Artikel eingerichtet, in dem wir euch über den Verlauf der Präsentation informiert halten, daneben lest ihr die relevanten Fakten in unserer laufenden Berichterstattung.

Unser iPhone Keynote Liveticker

Nachfolgend findet ihr unseren Liveticker zur Keynote. Dieser wird automatisch alle paar Sekunden aktualisiert, falls das einmal nicht klappt, könnt ihr diesen Beitrag einfach erneut aufrufen.

Gern könnt ihr über die gezeigten Neuerungen mit uns und miteinander diskutieren, entweder direkt im Ticker, oder in den Kommentaren unter diesem Artikel. Wir wünschen euch und uns eine entspannte Keynote.

