Bitte Coronafrei: Apple Store-Besucher sollen AirPods und Apple Watch nicht mehr im Store ausprobieren

Mitarbeiter im Apple Store sollen bis auf weiteres Kunden keine AirPods und Apple Watch zum Ausprobieren anbieten. Damit soll verhindert werden, dass die Geräte mit dem Corona-Virus infiziert werden. Allerdings haben die Mitarbeiter auch Anweisung, Kunden bei aktiver Nachfrage Testgeräte im Store nicht zu verweigern.

Apple hat eine weitere Maßnahme umgesetzt, um sein Personal und den Betrieb in seinen Stores vor den Auswirkungen des Corona-Virus abzuschirmen. Das Unternehmen hat die Mitarbeiter in verschiedenen Apple Retail Stores angewiesen, Kunden nicht mehr proaktiv den Test einer Apple Watch oder der AirPods beziehungsweise AirPods Pro anzubieten. Es ist normalerweise üblich, dass Kunden direkt tim Apple Store verschiedene Bänder oder Apple Watch-Größen Probetragen können, um sich ein Gefühl vom individuellen Tragekomfort verschaffen zu können.

Mitarbeiter sollen Geräte auch weiterhin auf Anfrage herausgeben

Vermutlich wurden nun vor allem Mitarbeiter in besonders von dem Corona-Virus betroffenen Gebieten mit der neuen Verhaltensrichtlinie versorgt. Allerdings heißt es in dem Bericht, in dem aus der neuen Anweisung zitiert wird auch, dass Mitarbeiter Kunden auch weiterhin die Apple Watch, AirPods oder Zubehör zum Testen aushändigen sollen, wenn sie aktiv danach gefragt werden.

In einer weiteren Meldung hatten wir darüber berichtet, dass Apple aufgrund des Corona-Virus einstweilen alle seine 17 Apple Retail Stores in Italien geschlossen hat. In dem Land sind inzwischen bereits mehr als 1.000 Todesopfer durch den neuen Corona-Virus zu beklagen, das öffentliche Leben ist weitgehend zum Erliegen gekommen. Die Mitarbeiter im Apple Park sollen möglichst von zu Hause aus arbeiten.

